La estrella Kira Miró brilla en Astorga

Llegó y conquistó. La actriz canaria Kira Miró, una de las más esperadas del Festival de Cine de Astorga, aseguró que el Premio de Honor de este certamen «es un sueño». Por la mañana, en el Ayuntamiento, acompañada de su pareja, el también actor Salva Reina, fue recibida por el alcalde de la ciudad, José Luis Nieto Martínez, con quien compartió unos minutos antes de firmar en el libro de honor. La actriz explicó que, a pesar de ser poco aficionada a asistir a este tipo de eventos, «es bonito que piensen en ti para un premio». Afirmó que «es un honor» el galardón, teniendo en cuenta «los compañeros que lo han recibido anteriormente. Es un sueño».

Por la noche recogió un premio que reconoce sus más de dos décadas de trayectoria en producciones de éxito como Machos Alfa, Odio el verano, Quién es quién o Los abrazos rotos. En el homenaje, la actriz descubrió su estrella en el Teatro Gullón, donde se celebró la gala de clausura. Salva Reina, que esta tarde presenta en el Gullón el monólogo Prohibido echarle cacahuetes al mono, quiso arropar a su pareja en un día tan señalado.

En la actualidad, Kira Miró tiene pendiente de estreno como protagonista las películas ¿Cómo hemos llegado a esto?, del director Gorka Mínguez, y Solos, de Guillermo Ríos; y ha finalizado el rodaje de La desconocida, dirigida por Gabe Ibáñez.

El festival que puso en marcha Luis Miguel Alonso Guadalupe, nombre fundamental de la cultura de Astorga, ha sido elegido como colaborador en la preselección de los Premios Goya en el apartado de cortometrajes. El principal éxito es que las entradas se han agotado en el cine Velasco, donde cada noche se proyectaron nueve cortos.