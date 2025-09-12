Vuelve lo más valioso del Ayuntamiento de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

De la sexta planta del Ayuntamiento de León en la sede de Ordoño al Palacio del Conde Luna vía Madrid, con parada y recuperación en un lugar de garantía: la Real Fábrica de Tapices. Se trata de La continencia de Escipión, ubicado en la sede municipal de la céntrica calle y que requería hasta de más espacio para no contribuir a su deterioro.

El cambio presentado ayer tuvo su inicio el 4 de julio de 2024 cuando la Real Fábrica de Tapices trasladó desde León a Madrid La continencia de Escipión. Este 11 de septiembre de 2025, el tapiz ha vuelto a casa. Será el Palacio del Conde Luna el lugar en el que se pueda disfrutar mucho más de esta manufactura que ha sido restaurada para garantizar su pervivencia y debido a su gran valor patrimonial. En el acto de presentación de los trabajos estuvieron presentes el alcalde de León, José Antonio Diez, la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, y la directora de Restauración Textil de la Real Fábrica de Tapices, Verónica García.

La manufactura de La continencia de Escipión podría ser flamenca y data de la primera mitad del siglo XVII. Su estado de conservación era bastante deficiente y presentaba deterioros estructurales, suciedad superficial, rotura de costuras de unión de relés de gran tamaño, alteraciones del color, deformaciones en el tejido y fallos en el sistema de protección y suspensión. Todo ello ha sido resuelto con gran éxito y un resultado «espectacular», según han apuntado este jueves en la presentación del tapiz en su nueva ubicación, la Sala Luis Fernando Esteban del Palacio del Conde Luna. La restauración ha supuesto una inversión de 17.927,75 euros y ha contado con la colaboración del Centro de los Oficios y Artes Plásticas del Ayuntamiento de León para el desmontaje y embalaje del tapiz antes de la restauración y para su reubicación una vez finalizados los trabajos de recuperación de este.

La minuciosa limpieza del tapiz ha permitido detener el proceso de deterioro, consolidar el tejido y reintegrar tanto de los valores estéticos como de la lectura iconográfica. La Real Fábrica de Tapices ha llevado todo ello a cabo según los criterios de restauración de bienes culturales establecidos en las Cartas internacionales, entre los que se encuentran la mínima intervención, reversibilidad de las actuaciones y respeto por el original.

Entre las acciones ejecutadas para la restauración del tapiz está su limpieza en medio acuoso. «Tras haber realizado las pruebas de solubilidad de tintes, se ha realizado un lavado acuoso del tapiz en la instalación de grandes dimensiones de la Real Fábrica de Tapices. Esta instalación, única en Europa, utiliza un sistema por inmersión controlada, que minimiza los riesgos propios de lavado y garantiza la completa eliminación de la suciedad depositada por medio de un tensioactivo de calidad farmacéutica y origen natural», explicó Verónica García.