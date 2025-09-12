Odón Alonso: 'El caballero de la rosa' de la ONE en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Entre los artistas y agrupaciones que participan en la trigésimo octava edición del Festival de Música Española, destaca la visita que hoy viernes tendrá lugar a cargo de la Orquesta Nacional de España. Bajo la batuta del maestro portugués Nuno Coelho y con el pianista español residente en Londres Antonio Oyarzábal, rinde homenaje a Odón Alonso Ordás en el centenario de su nacimiento. El programa elegido reúne algunos hitos de la carrera del maestro leonés nacido en La Bañeza: repertorio español patrimonial, como son las Danzas fantásticas de Joaquín Turina; música de creación contemporánea, como Nostálgico para piano y orquesta de Carmelo Bernaola; y el repertorio sinfónico con el que mejor se identificaba Odón Alonso: la música de Richard Strauss y especialmente El caballero de la rosa, que refleja también su faceta de director de ópera.

Las entradas, a un precio general de 14 euros y a 7 euros para estudiantes y para el profesorado del Conservatorio de León, pueden adquirirse por internet en ctickets.es y una hora antes del concierto en el propio Auditorio.

Creada en 1937 por el Gobierno de la II República como Orquesta Nacional de Conciertos, y tras haber realizado una breve temporada de actuaciones en Barcelona en 1938, la Orquesta Nacional de España, ya con su actual denominación, volvió a la actividad tras el paréntesis de la Guerra Civil en marzo de 1942. Desde entonces ha mantenido una intensa vida concertística que incluye su ciclo estable en Madrid, donde tiene su sede en el Auditorio Nacional de Música desde 1988 y actuaciones en los principales festivales españoles y giras por España, Europa, América y Asia. Con cerca de 90 años de historia, la Orquesta y el Coro Nacionales de España, unidos como institución desde 1971, atraviesan una etapa de impulso tras el nombramiento en 2019 de David Afkham como director titular y artístico. Tras la dirección de Bartolomé Pérez Casas, Ataúlfo Argenta, Rafael Frühbeck de Burgos, Antoni Ros-Marbà, Jesús López Cobos, Aldo Ceccato y Josep Pons.