El sueño cumplido de Be For You de tocar con Europe

Puestos a pedir: tocar con Europe no estaría mal. Puede que en algún momento los buenos de Be For You lo hayan comentado en sus ensayos. Y ayer lo cumplieron con creces, cuando telonearon a la mítica banda en un concierto celebrado en Oviedo. Y es que la formación leonesa fue invitada para actuar junto a la legendaria banda sueca este sábado 13 de septiembre en el recinto La Eria de Oviedo, hito que suman también a su participación en el Lion Rock Fest del próximo 9 de noviembre, este sí, en su tierra leonesa.

La ilusión cumplida de esta banda de León especializada en el hard rock melódico, como definición inicial, llega gracias al empeño de todos los componentes, pero con una parada especial en Jesús Marcos Andrés ‘Chuspi’, que aunque suele ser el alma mater de muchas cosas pero entre bambalinas aquí lo es a la batería. Algo tendrá el escenario y la música cuando para muchos sigue siendo el mejor combustible para poner en marcha la felicidad. En su caso, tanto la pasión musical como la de manager le viene por partida doble gracias a sus añorados padres, Fabiola Andrés y Jesús Marcos Valbuena. De hecho, ayer el propio Chuspi les recordaba ahora que cumplen un sueño de la importancia de tocar con Europe.

El concierto se enmarcó dentro de la gira española de las estrellas suecas con el grupo Baja California también como banda invitada.

Y no es necesario abundar en el hecho de que se trata de un hito realmente importante para la carrera del grupo leonés y para sus seguidores dada la relevancia de Europe y también debido a los miles de seguidores del Hard Rock Melódico que acudirán a Oviedo, tal y como señalan desde Artistik, que es la promotora que lidera el propio Jesús Marcos. A lo que habrían que añadir que hito también para la escena leonesa, tan necesitada de que alguien destaque. «Recordemos que Be For You (B4U) es una de las actuales formaciones nacionales que más están avivando la llama del Hard Rock desde que comenzaron su carrera en 2006. Actualmente el grupo tiene dos trabajos largos en el mercado. En 2022, el grupo celebró el décimo aniversario de su tremendo debut Beyond Love & Compassion con una reedición y un remix especial. En 2024, el quinteto lanzó una versión del clásico de Foreigner Heart turned to Stone. El grupo tiene previsto lanzar nuevo material.