Realidad y literatura en el mismo folio

Para todos aquellos que deseen adentrarse en la escritura de no ficción con un enfoque creativo y literario y adquirir herramientas para crear y escribir historias reales, la Universidad de León pone en marcha el curso de extensión universitaria Contar lo real: taller de creación literaria que se desarrollará entre el 25 de septiembre de 2025 y el 25 de junio de 2026 en la Fundación Sierra Pambley de León.

El curso estará dirigido e impartido principalmente por la escritora y periodista leonesa Noemí González Sabugal y se completará con la colaboración de los otros dos directores, los doctores y profesores de la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas Javier Fernández Lozano y Enoc Sanz Ablanedo, que dirigirán una sesión sobre narrativas mineras.

El objetivo principal de este taller es ayudar a los participantes a contar historias reales manteniendo un estilo personal y literario, para ello, se ofrecerán herramientas que permitirán abordar distintos géneros y fórmulas narrativas vinculadas a la escritura de lo real.

El programa, de carácter práctico, combinará la lectura y análisis de textos de autores de referencia con ejercicios de escritura destinados a explorar la voz propia de cada participante.

Las sesiones del curso tendrán lugar el cuarto jueves de cada mes en horario de 17:00 a 19:30 horas.

«Contar lo real: taller de creación literaria» abordará diferentes modalidades de la no ficción literaria, desde la narrativa personal hasta el perfil y la crónica, pasando por el ensayo y el libro de viajes. También se trabajarán aspectos clave como la recogida de información —datos, testimonios y lugares— y las estrategias para dar forma a un texto, desde su inicio hasta el cierre. La matrícula está limitada a 14 plazas (las inscripciones se pueden realizar en este enlace), con un precio de 190 euros para estudiantes de la ULE y de 250 euros en la tarifa ordinaria. Además, la Universidad ofrece la posibilidad de realizar el pago fraccionado. Esta iniciativa cuenta con la colaboración del Vicerrectorado de Inclusión, Igualdad y Proyección Social de la Universidad de León.