Ana María Valderrama y la Orquesta Ibérica en el Auditorio

El Auditorio de León acoge este lunes a las 19.30 horas un concierto de la aclamada violinista Ana María Valderrama junto con la Orquesta de Cámara Ibérica dirigida por David Mata, con música de Román Alís, Eduard Toldrà, Mónica Cárdenas y Jordi Cervelló.

La gran violinista Ana María Valderrama, única española en ganar el Concurso Internacional Pablo Sarasate, actúa como solista con la Orquesta de Cámara Ibérica, orquesta residente del Festival, recuperando las «Seis Remembranzas a Eduard Toldrà» para violín y orquesta de cuerda de Román Alís, obra que será grabada e incluida en un disco dedicado al compositor mallorquín.

El programa de la Orquesta Ibérica, impregnado de luz del Mediterráneo, incluye «Burlesca ibérica» de Jordi Cervelló, obra de carácter extrovertido y vivaz, y Vistas al mar de Eduard Toldrà, maestro de Román Alís. Se completa con Influence de Cárdenas.