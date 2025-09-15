San Isidoro, entre las historias de la historia

El espectáculo de luz y sonido que se proyecta sobre la fachada de la Real Basílica de San Isidoro es obra del francés Xavier de Richemont.pacho rodríguez

La historia contada sobre la piedra es el reflejo psicodélico del paso del tiempo. Pero San Isidoro y la Catedral, que ejercen de pantalla, permanecen con firmeza siendo protagonistas de su propia historia. El turista de fuera se siente agradecido por el espectáculo. Y el local se siente turista en su tierra. Hay vida y música y un relato simbólico que es el signo de los tiempos y que en días como este sábado aleja del bullicio del centro de la ciudad.

Desde el 6 de septiembre, las proyecciones en el Pórtico de la Catedral y en la fachada de San Isidoro tienen lugar los sábados a las 22.15 y 23.00 horas, respectivamente.

Las proyecciones sobre la fachada de la Catedral de León continuarán con su versión dedicada a la Virgen Blanca, una adaptación del espectáculo Una historia narrada en piedra en cuya parte final explica de manera pormenorizada la figura que se encuentra en el pórtico occidental de la Pulchra Leonina, conocida también como la Virgen de las Nieves. A partir de este sábado, 6 de septiembre, las proyecciones en la Catedral pasarán a ser a las 22:15 horas y a las 23:00 horas en San Isidoro.

El horario se mantendrá en las proyecciones del mes de octubre, que serán los días 4, 11 y 18 en la Catedral, y 11 y 18 en San Isidoro. La proyección de San Isidoro se suspende el día 4 de octubre por la celebración del Mercado Medieval en ese enclave. En el caso de la Catedral, las proyecciones se retomarán en fechas navideñas con una proyección especial dedicada a estas celebraciones.

El espectáculo de luz y sonido que se proyecta sobre la fachada de la Real Basílica de San Isidoro es obra del francés Xavier de Richemont, que narra alguno de los episodios históricos importantes como la contribución leonesa a la conquista de América o la rebelión de los leoneses contra los invasores franceses en la Guerra de la Independencia. El Musac y los colores catedralicios simbolizan en esta proyección la época actual de León. La duración de la proyección es de unos quince minutos.