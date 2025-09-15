Nick Waterhouse y The Spitfires estarán en el Purple Weekend Estrella Galicia 2025

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El guitarrista y cantante estadounidense Nick Waterhouse y la banda británica The Spitfires se incorporan al cartel del Purple Weekend Estrella Galicia 2025, que celebrará su trigésima sexta edición del 5 al 8 de diciembre en León, consolidando su posición como uno de los festivales de referencia del panorama mod, soul y garage europeo.

Waterhouse, considerado uno de los grandes renovadores del rhythm and blues contemporáneo, debutó en 2012 con el aclamado álbum 'Time’s All Gone', y desde entonces ha girado por todo el mundo con un estilo que bebe de la tradición de artistas como Bobby Darin, Link Wray o Little Willie John.

Su último trabajo, 'The Fooler' (2023), confirma su capacidad para fusionar el doo-wop, el soul y el rock and roll con una estética sonora que remite al cine negro y a los vinilos de 45 RPM de los años dorados.

En directo, el músico californiano despliega una puesta en escena vibrante, con secciones de viento, coros góspel y una energía que conecta con el presente sin renunciar a la elegancia retro que lo caracteriza. Su actuación en León se perfila como uno de los platos fuertes del festival.

Por su parte, The Spitfires regresan a los escenarios tras anunciar su disolución en 2022. La banda, liderada por Billy Sullivan, ha vuelto con una nueva formación y un sonido renovado que presentarán en su próximo álbum, 'MKII', que se publicará el 3 de octubre a través del sello Bellevue Music Recordings.

El disco, compuesto por once temas, combina influencias del ska, el punk, el indie británico y el pop cinematográfico, y aborda temáticas como la adicción, la salud mental, la desigualdad y las relaciones rotas.

El primer adelanto, 'I’ll Never', ha sido recibido con entusiasmo por sus seguidores, y la banda ha agotado entradas en salas emblemáticas como el Koko de Camden (Londres). Antes de su paso por León, The Spitfires ofrecerán conciertos en Alemania y Reino Unido, reforzando su proyección internacional.

Ambos artistas se suman a un cartel que ya contaba con The Molotovs, representantes del punk más joven y combativo, y con el guitarrista británico Laurie Wright, exponente del rock and roll más clásico. El festival, organizado en torno al emblemático Espacio Vías, centralizará allí todos sus conciertos, reforzando su vínculo con el centro urbano de León.

Los abonos generales para los días 6, 7 y 8 de diciembre ya están disponibles a través de los canales oficiales del festival.