León es Acción abre la temporada de grandes eventos musicales

Que León Es Acción lo demuestra este festival en cuanto se pone en marcha. O, mejor dicho, cuando comienzan sus responsables a planificar cómo será la siguiente edición. Y es, será desde este miércoles, un paseo por León al ritmo del rock, pop, rhythm and blues, psicodelia... Del Café Luna al Gran Café, de El Albéitar a la Cafetería Campus de la ULE, del Espacio Vías (con ruta scooter) al Babylon, por fin, para dar comienzo a los directos este miércoles con las argentinas Playa Nudista, con entradas a 12 euros disponibles solo en la taquilla de la sala. Del 17 al 20 en León se produce la palabra imposible: Lexploitation, difícil de transcribir pero fácil de entender: directos, djs, exposiciones, mercadillo vintage, lex run, feria del disco... en un concepto de festival boutique, esto es, que aspira al lleno pero no a la masificación. Organiza la Asociación Cultural León Ciudad Púrpura y lo patrocinan y colaboran el Ayuntamiento de León, Concejalía de Acción y Promoción Cultural, Área de Actividades Culturales de la Universidad de León, Cervezas Alhambra (colabora), Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de León León Joven (Espacio Vías), Planet Móngogo (barras en Espacio Vías), El Gran Café, Babylon, Nuevo Café Luna, Discos Lizard y Elektra Comics. Y los nombres propios de los artistas, ilustres foráneos y locales como The Jackets (Suiza), The High Learys (Australia), The Night Times (Estados Unidos), The Allnighters (Vitoria-Gasteiz), Oh! Gunquit (Reino Unido), Dream Pony (Estados Unidos), Telecom (Reino Unido), Playa Nudista (Argentina), Glándula (España-Alemania), Twin Ghosts (Madrid-León), Las Llamas (León).

Monoloco

​

Si León Es Acción da primero como gran cita con la música en León tras el periodo estival, la proximidad de San Froilán hace que en otras partes también comience la actividad. Uno de los eventos más esperados es el Festival Monoloco que se celebrará el 4 de octubre en el Campo Hípico Municipal y cuyos organizadores anunciaron ayer un nuevo artista invitado: Abraham Mateo. El cantante se une a Morad, D. Valentino, Michenlo, Lucho RK y Alex Martini. Eventos de promoción privada como el Monoloco y también el León Solo Música, que reúne el 27 de septiembre a Shinova, Repion, Embusteros, Dridri DJ y Kill Vir DJ en el Palacio de Exposiciones, completan la amplia y variada programación de las Fiesta de San Froilán diseñada por el Ayuntamiento de León.

Purple Weekend

En cuanto al Purple Weekend se ha podido saber que el estadounidense Nick Waterhouse y los británicos The Spitfires se suman a un cartel del PW25 que ya contaba con el potente y genuino sonido punk de The Molotovs y con ese maestro de la guitarra y el Rock and Roll más clásico que es el también llegado de las islas británicas Laurie Wright. Un cartel de bandas que ya empieza a tomar forma y al que muy pronto llegarán más confirmaciones hasta completar un extraordinario menú musical para disfrutar entre los días 5 y 8 de diciembre en la capital leonesa.

Nick Waterhouse es un guitarrista y cantautor estadounidense que no ha parado de girar por todo el mundo desde que publicara su deslumbrante álbum debut, «Time's All Gone», un vibrante tratado de rhythm and blues, swing, soul y rock 'n' roll. Sus influencias se encuentran entre Link Wray, Bobby Darin y Little Willie John, y cuenta con una obra que lo posiciona como hijo espiritual de los precursores de la escuela estadounidense de Lynch, Waits o incluso John Fogerty. Tanto en el doo-wop crudo y contundente de Katchi (Never Twice, 2016), en el bombardeo de garage de Song For Winners (Nick Waterhouse, 2018) o en el mambo onírico de Hide and Seek (The Fooler, 2023), se encuentra la fuerza unificadora en el corazón de toda su obra. Sus canciones encarnan la intensidad de un disco de 45 RPM de la época dorada hasta conectar con la corriente eléctrica del presente. En los conciertos de Waterhouse encontramos tambores y pianos vibrantes, coros de gospel o soul y solos de saxofón con aires de cine negro. Y esa músicas cautivadora y envolvente es la que disfrutaremos en uno de los conciertos más esperados del PW25.