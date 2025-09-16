Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El mundo del cine está de luto tras la muerte de Robert Redford, el legendario actor, director y fundador del Festival de Sundance, quien falleció hoy, 16 de septiembre de 2025, a los 89 años en su hogar en Sundance, Utah. Rodeado de su familia, Redford partió en paz, dejando un legado imborrable en Hollywood y en la lucha por la conservación ambiental. Su partida marca el fin de una era dorada del cine estadounidense.

Nacido el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, Charles Robert Redford Jr. se convirtió en un símbolo de carisma y profundidad. Su carrera despegó en los años 60 con papeles icónicos que capturaron el espíritu americano, especialmente en Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), donde formó una dupla legendaria con Paul Newman. Esta película, junto con The Sting (1973), también junto a Newman, consolidó a Redford como un ícono, ganando un Oscar al mejor actor por la última. Su química con Newman, llena de humor y camaradería, definió una época y sigue siendo una de las asociaciones más queridas del cine.

Como director, Redford brilló con Ordinary People (1980), ganadora del Oscar, un drama familiar que mostró su capacidad para explorar emociones profundas. Además, fundó el Instituto Sundance en 1981, transformando el cine independiente al dar voz a nuevos talentos. Su activismo ambiental, inspirado por su amor por la naturaleza, lo convirtió en una figura que trascendió la pantalla. “El cine es un espejo de nuestra sociedad”, decía Redford, una filosofía que guio su vida.

La noticia de su muerte ha generado emotivos tributos de sus contemporáneos. Harrison Ford, conocido por su estilo aventurero similar al de Redford, lo llamó “un pilar del cine que nos enseñó a soñar en grande”. Aunque no compartieron pantalla, Ford admiraba su trabajo en filmes como All the President’s Men (1976), donde Redford interpretó a un periodista destapando el escándalo de Watergate.

Robert De Niro, maestro del método actoral, recordó un encuentro en los Oscar de 1981, donde ambos celebraron sus triunfos. “Bob elevaba a todos a su alrededor”, dijo De Niro, evocando charlas sobre la industria, como las compartidas durante la promoción de What Just Happened (2008).

Clint Eastwood, otro ícono del Oeste americano, lo describió como “un hermano en el arte de contar historias”. Ambos, directores y actores premiados, representaron la evolución del western al cine introspectivo. “Perdimos a un verdadero cowboy del cine”, afirmó Eastwood.

Michael Douglas, con quien Redford compartía un interés por temas sociales y una conexión con Grecia (Redford vivió allí de joven y Douglas enseñó mitología griega a su hijo), lo llamó “un mentor”. Aunque no trabajaron juntos, Douglas destacó el impacto de Sundance en su carrera.

La sombra de Marlon Brando, fallecido en 2004, también se siente en el legado de Redford. Ambos actuaron en The Chase (1966), un drama sureño donde Redford interpretó al fugitivo Bubber Reeves y Brando al sheriff Calder. Esta colaboración temprana marcó el ascenso de Redford, uniendo dos generaciones del cine.

Paul Newman, el compañero inseparable de Redford en la pantalla, fue clave en su trayectoria. Su trabajo conjunto en Butch Cassidy and the Sundance Kid y The Sting no solo creó momentos cinematográficos inolvidables, sino que forjó una amistad profunda. Newman, quien falleció en 2008, una vez describió a Redford como “el alma del cine americano”, y su legado conjunto sigue inspirando a cineastas y actores. La muerte de Redford cierra un capítulo para esta dupla icónica, pero sus películas perduran como testimonio de su magia compartida.