Catedral de León y de las piedras vivas

Quince años de jornadas y la Catedral no se agota nunca. Historia, arte, cultura desde la sobriedad y la calma de la piedra que preside la ciudad desde los puntos cardinales es continente y contenido de una historia de siglos. La Academia de las Artes, Letras y Ciencias de León y la Sociedad para el Fomento de la Cultura de Amigos del País de León (Sofcaple) ponen en valor el templo cada año y por eso son tres lustros de las Jornadas Catedral de León, que ayer fueron presentadas en la sede de la Cámara de la Propiedad Urbana de León con la presencia de Eduardo Diego, delegado territorial de la Junta; Florentino Alonso, deán de la Catedral, y de sus organizadores, con José Manuel Rodríguez, como director técnico de las mismas, y Vicente Carvajal, cara visible y portavoz de la academia, a la cabeza.

Las Jornadas llevan por título Piedras Vivas, significativa definición de lo que representa la Catedral como auténtica cámara de tiempo, historia y vida de León. Junto a las instituciones y entidades citadas participan en las jornadas representantes del Colegio Oficial de Arquitectos de León, Coal; la propia Cámara de la Propiedad Urbana de León; HP SCDS y Ayuntamiento de León, «a los cuales la organización agradece su colaboración», destacan desde la Academia y Sofcaple.

La decimoquinta edición de las Jornadas de la Catedral de León llevan la dirección científica de Javier Rivera Blanco, palentino de alma leonesa, catedrático de Teoría e Historia de la Arquitectura y la Restauración de la Universidad de Alcalá de Henares, gran conocedor y estudioso de la Pulchra Leonina y comprometido patrono de la fundación académica.

Según explican en la información inicial, «como en años anteriores, las ponencias dirigen su mirada a la historia y el inmenso patrimonio artístico, monumental y musical de la Iglesia Mayor leonesa, con las conferencias de inauguración y clausura a cargo de los profesores Manuel Valdés y Juan Carlos Asensio. Añadimos en esta edición la mirada fotográfica de los pioneros decimonónicos, con la contribución de la profesora Helena Pérez. Imágenes que, en ese siglo XIX, dieron tesmonio gráfico de las numerosas restauraciones que, entonces, como hoy, precisan las grandes fábricas catedralicias para garan zar su pervivencia. En tales trabajos se centra el arquitecto y restaurador italiano Claudio Varagnoli. Específicamente sobre la catedral leonesa versan las ponencias de otros dos profesionales de la restauración, Noelia Yanguas y Carlos Tejedor. La primera sobre la reciente intervención acometida por el IPCE en el trascoro de la Pulchra, y el segundo sobre los problemas de conservación de la piedra, principal material constructivo del templo.

De esta manera indican como del mismo modo que la Catedral pide distancia para contemplar su conjunto, una aconsejable perspectiva la aporta en esta edición el arquitecto Leandro Cámara, coautor del Plan Director y responsable de la Oficina Técnica de la catedral de Santa María de Vitoria.