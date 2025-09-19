La Historia recreada en plastilina

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Neolítico, el antiguo Egipto, el Imperio Romano, el descubrimiento de América, el Renacimiento, la Primera y Segunda Guerra Mundial o la llegada del hombre a la luna son algunas de las escenas inmortalizadas en Plastihistoria de la humanidad, la exposición que el ILC de la Diputación inauguró ayer en el Museo de los Pueblos Leoneses, con sede en Mansilla de las Mulas. Desarrollado por la Fundación Educa, se trata de un proyecto expositivo que aúna educación y diversión a partes iguales, y cuyo principal objetivo es el de divulgar a todos los públicos, pero muy especialmente a los más jóvenes y en el ámbito escolar, la historia de la humanidad. Desde la Fundación Educa han recordado que, en una ocasión, el gran historiador francés Alexis de Tocqueville calificó la Historia como «una galería de imágenes en la que hay pocos originales y muchas copias».

La muestra Plastihistoria sirve para aprender y, a la vez, para entretenerse repasando de una forma didáctica y amena aquellos momentos de nuestro pasado que nos hicieron crecer, evolucionar y convertirnos en lo que somos hoy en día. Todo ello gracias a muchas horas de trabajo artesano tras las cuales se han realizado veinte dioramas que trasladan al visitante desde las luchas de gladiadores de la antigua Roma o a Las Meninas de Velázquez. «Gracias a la colaboración entre el ILC y la Fundación Educa, se ha podido realizar una escena específica que representa el gran culmen de nuestra historia y uno de los momentos estelares de la humanidad: el día en que un joven rey de León, Alfonso IX, da por primera vez acceso a su curia regia a los representantes de las ciudades, además de a los representantes del clero y de la nobleza. Es decir, las primeras Cortes de Europa, la cuna del parlamentarismo», destacó el diputado de Cultura, Emilio Martínez Morán. La muestra, con acceso libre y gratuito, podrá verse hasta el 30 de noviembre.