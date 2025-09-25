Los traductores llegan a Castrillo de los Polvazares

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La decimonovena edición de los Encuentros de traductores y escritores de Castrillo de los Polvazares tendrá lugar desde hoy y hasta el 27 de septiembre de 2025. Esta edición estará dedicada a la literatura del Antropoceno. Estará centrada, por lo tanto, en la reflexión y creación literarias contemporáneas que parten de la toma de conciencia ecológica, a raíz del hecho insoslayable de que la humanidad se encuentra en una época en que la Tierra, tal y como la vemos y la explota la sociedad, es producto de la intervención humana. Precisamente los incendios que han asolado el noroeste hispánico este verano, y particularmente la provincia de León, han mostrado la fragilidad del equilibrio que sostiene el planeta, la convivencia entre el hombre y los otros seres vivos que lo habitan. Habiendo asistido a su más absoluta precariedad, el encuentro plantea qué aporta la literatura, qué aportan las humanidades en general a la preservación de un ecosistema que depende cada vez más de la intervención humana, cuál es la función de la traducción como elemento puente, no solo entre las culturas y las naciones y sus lenguajes, sino también en la comunicación de los seres vivos entre sí. Tal es el tema de la edición de este año 2025, que se completará con una jornada y lectura eco-literaria en San Martín del Agostedo, el domingo 28 de septiembre a las 12:00 del mediodía, abierta a quienes deseen asistir a la lectura de poemas y textos de los poetas asistentes, además del ilustre escritor astorgano Andrés Martínez Oria.

En Castrillo de los Polvazares, por su parte, estudiosos de la literatura y poetas como Amalia Iglesias Serna, Julia Barella, José Manuel Marrero Henríquez, premios nacionales de literatura como Xesús Fraga o el traductor Carlos Fortea, debatirán estas cuestiones rodeados de otros colegas y traductores extranjeros hasta un número de 20 personas, entre quienes también se encuentran la escritora andaluza Elena Medel y el vallisoletano Carlos Ortega. Se incluyen también cuestiones de tecnología como la inteligencia artificial. La inauguración tendrá lugar el jueves 25 de septiembre, a las 12 horas, en la sede actual de la red europea de traductores.