El diputado de Cultura pide al PP que se informe mejor

«El Instituto Leonés de Cultura de la Diputación se encuentra gestionando y ejecutando, en el presente 2025, unos fondos muy superiores a los de otros años, especialmente en lo que respecta a dos grandes apuestas de la entidad provincial: el nuevo Centro Arqueológico de Lancia y la tercera edición del Programa R (recuperar-regenerar-reactivar)». El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez Morán, salió así al paso del comunicado del grupo político del PP en la Diputación, en la que se lamentaba que el ILC solo había ejecutado, este año, un 18% del presupuesto.

"No sabemos si por mala fe o por simple incapacidad a la hora de entender y manejar los datos —expuso Martínez Morán-, ese partido ha mezclado, quizá de forma interesada, dos tipos de cantidades: por un lado el presupuesto general, anual, del ILC, que está ejecutándose al ritmo habitual de estas alturas del año, del orden de un 50%, y por otro, aportaciones extraordinarias y directas de Diputación, sobre todo la que respecta al Centro Arqueológico de la Ciudad de Lancia, que asciende a casi cuatro millones de euros», relata.

Una obra «muy compleja», como recordó el diputado, que hubo que paralizar.