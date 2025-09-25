La UER convoca una asamblea extraordinaria para votar si Israel participa en Eurovisión

Publicado por EFE Ginebra Creado: Actualizado:

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del Festival de Eurovisión, anunció este jueves la convocatoria de una asamblea extraordinaria en noviembre para que las televisiones públicas que la componen voten si Israel participa o no en la edición de 2026, ante la oposición a ello de varios miembros, entre ellos la española RTVE, debido a la ofensiva israelí en Gaza.

La asamblea de noviembre se convoca tras observarse que en el seno de la UER hay "una división de opiniones sin precedentes" con respecto a la participación de KAN, la radiotelevisión pública israelí, indicó la presidenta de la organización, Delphine Ernotte-Cunci, en un comunicado.

"Dado que la organización nunca había antes afrontado una situación de tanta división, la directiva ha acordado que la cuestión merece una base ampliamente democrática a la hora de tomar una decisión, en la que todos los miembros tengan voz", señaló la también directora del ente público France Télévisions.