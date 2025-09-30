Paul Benjaman Band en El Gran Café

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Gran Café invita el miércoles 1 de octubre, día que cumple 35 años la sala a ver en directo a la banda Paul Benjaman Band.

Basándose en el clásico sonido de Tulsa, iniciado por artistas como J.J. Cale y Leon Russell, Paul Benjaman expande su género groove para incluir la mayoría de los estilos de música estadounidense con una fuerte dosis de potencia guitarrística. Totalmente Tulsa.

Exalumno del innovador Junior Brown, Paul se centra en el groove y un estilo guitarrístico original. Sus aventuras como líder y acompañante de banda lo han posicionado en todo el panorama musical, trabajando con una diversa gama de artistas, como Steve Earle, Jamie Johnson, George Porter Junior (The Meters), John Densmore (The Doors), Kris Kristofferson, Rita Coolidge, Gary Busey y muchos más. Su experiencia en giras incluye tocar con John Fullbright, nominado al Grammy incluyendo el Tulsa Review Tour.