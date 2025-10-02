canciones rock de cuitas y disfrutes

Lo mejor de esta reinvención de Carlos Balacera es que le lleva en volandas. No tiene que forzar nada ni impostar porque llega a situarle en un momento dulce musical como será este viernes en El Gran Café con los históricos Flying Rebollos. Por eso, Carlos Balacera, leonés y astorgano, junto a Los Cañones Recortados vive una etapa fructífera, que se nota en todos los temas que repasa como capítulos de su vida.

Sobre su actualidad asegura que «ha ido creciendo a su antojo. Es muy cierto que empecé a grabar por dejar registradas ideas, pero una vez que vi el resultado, pensé que iba a ser una pena no poder presentarlo en directo. Hubo una reunión con Emilio Álvarez y de ahí salió prácticamente la configuración de una banda. Aún así, no sospechaba que se convirtiera en esto que hay hoy, que es una apisonadora con un proyecto firme».

Aunque siempre se ha codeado con cierta aristocracia del rock independiente, como el caso de Stafas, ahora son tiempos con Kutxi Romero o con estos Flying, lo que hace suponer que le hará ilusión. «Me hace mucha ilusión tocar con amigos. La cuestión es que hay personas que han cruzado la línea imaginaria de la idolatría hacia la amistad. Kutxi es amigo desde hace más de 20 años y a Aarón lo conozco casi desde que nació. Pero no hay duda de que subirme a un escenario con ellos es algo muy muy especial. Con The Flying Rebollos es un caso distinto. Me pasé más de 20 años tocando temas suyos en todas las giras de Balacera, pero no los conocí personalmente hasta el año pasado, cuando me invitaron a cantar un tema con ellos en un concierto en Valladolid. He de decir que ha sido una verdadera gozada reencontrar a esta banda y entrar en su círculo. Son una leyenda y uno de mis combos favoritos de siempre".

Puede que el secreto de sus canciones, que son su verdadero éxito, esté en el misterio y en el trabajo. «Las canciones que yo hago siempre son lo mismo. No he inventado nada. Es rock and roll. Hablan de la vida, de cómo duele cuando pega y de cómo la encaja cada púgil. Hacer canciones de rock and roll es hablar de las cuitas y los disfrutes. Un reflejo de nuestro deambular por esta aventura. La única diferencia entre unas canciones y otras suele ser la mano, el corazón, la cabeza y las tripas de quien las escribe. El único secreto es que te lleguen, que te toquen la fibra, que te veas en ellas. Como si te estuvieras asomando a un espejo o a un estanque». Y añade: «No sé si son más melodiosas, pero sí es verdad que están tocadas con mucho corazón, con pasión. Tienen coros, dobles voces... muy acorde a esos sonidos y a esas bandas que me sirven, muchas veces de inspiración. Supongo que le pasa a todo el mundo. Pero una cosa es verdad; me suenan a nosotros. No me suenan a nadie más».

Si hace una ejercicio de introspección para explicarse, Carlos Balacera afirma que «haz la prueba alguna vez; me suele ocurrir que oigo: Sí, Carlos Balacera, rock estatal, rock urbano... Yo creo que lo dicen porque han visto una foto mía con Kutxi o con el Rosen. Pero no han escuchado los temas. A mí me suena todo mucho más cercano a Social Distortion que a todo eso. Puede que sea una cuestión de escuchar. No lo sé...».

UNA DE LAS MEJORES BANDAS

Mañana viernes será una gran oportunidad para disfrutar: «Sobre el concierto, puedo decir que es una de esas noches que no se va a repetir fácilmente. Tener aquí a The Flying Rebollos me parece un lujo que no debería desaprovechar nadie a quien le guste el Rock»n»Roll. Para mí es un auténtico privilegio compartir escenario con ellos. Y con Los Cañones Recortados, que son una de las mejores bandas que recuerdo haber visto en mucho tiempo».