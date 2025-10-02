La librería más antigua de León se hace octogenaria

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Situada en el corazón del casco antiguo de la ciudad de León, en un pequeño local de la Calle del Pozo, en el número 2, comienza su andadura la Librería Jesús Pastor. Inaugurada por Don Jesús Pastor Pastor el 8 de octubre de 1945, este gran librero permaneció en dicho local atendiendo con plena dedicación a todos los lectores leoneses hasta 1962.

En este año tiene lugar el traslado a la avenida General Sanjurjo (hoy Avenida Gran Vía de San Marcos) esquina con la Plaza de Santo Domingo. Una vez que el edificio que albergaba la librería, el Convento de las Agustinas Recoletas, es derribado y adquirido por el Banco Industrial de León para realizar las obras del complejo de Santo Domingo, en 1971 la Librería Jesús Pastor abre sus puertas en esta nueva ubicación como librería general.

En 1978 se inaugura un segundo local comercial de más de 300 metros cuadrados, dedicado a libros técnicos, temas de León y literatura infantil y juvenil. En la década de los ochentaJesús Pastor Pastor, con la incorporación de sus hijos, funda la empresa familiar Librería Pastor S. A. y dirige la última reforma en 1986 donde se modifica el local situado en la Plaza de Santo Domingo, transformando dicha instalación en una librería de dos plantas de más de 400 metros cuadrados, una baja general y de turismo, y una primera planta con secciones muy cuidadas de libros técnicos, de ciencia, humanidades y un amplio apartado de temas y autores leoneses.

Paralelamente, la librería situada al fondo del pasaje de Santo Domingo pasa a ser Librería Pastor Infantil, especializada en literatura infantil y juvenil, libros de texto y papelería.

Además de dedicarse al comercio del libro, la familia Pastor fundó en 1981 Ediciones Leonesas S. A., una editorial dedicada a la publicación de libros de marcado interés local y que ha sido distinguida en varias ocasiones y con diferentes premios por su calidad editorial.

En la actualidad, Librería Pastor sigue manteniendo los mismos valores que instauró su fundador, con una apuesta firme por los escritores de la tierra como signo fundamental de su identidad y viendo en el libro un vehículo eficaz en la propagación de la cultura. Un ejemplo de tradición, de atención personalizada al cliente y de transmisión del amor por los libros que constituyen el complemento imprescindible a la variedad y calidad de su oferta bibliográfica.

El día 8 de este mes Librería Pastor quiere celebrar con todos sus lectores estos 80 años de andadura en la ciudad de León con un 5% de descuento en todas las compras. Una fecha importante en su historia para celebrar que, tanto ser librero como ser lector, son dos oficios apasionantes.