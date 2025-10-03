El ILC salvará en la provincia 40 pendones y yugos de campanas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Treinta yugos de campanas y diez pendones, elementos ambos muy representativos de la cultura tradicional de las comarcas leonesas, podrán ser restaurados y reparados gracias a la convocatoria lanzada el pasado año por el Instituto Leonés de Cultura y que retoma una de las líneas de subvenciones más características del organismo autónomo de la Diputación provincial. serán treinta restauraciones de yugos (seis de ellas solicitadas por ayuntamientos y 24 por juntas vecinales), con un importe global de 71.633 euros, y diez restauraciones de pendones (una solicitada por un ayuntamiento y nueve por juntas vecinales), con un importe de 27.961 euros.

Las beneficiadas, en lo que respecta a yugos de campanas, seran la junta vecinal de Carrizal de Almanza (2.665 euros), Casasola de Rueda (1.938 euros), La Cueta (1.938,24 euros), Cuevas de Valderrey (2.019 euros), Val de San Román (1.938,24 euros), ayuntamiento de Urdiales del Páramo (2.422,81 euros),Val de San Lorenzo (2.665,09 euros), junta vecinal de San Justo de Cabanillas (1.938,24 euros), Villabúrbula (2.099,76 euros), Toldanos (2.745,85 euros), Inicio (2.033,77 euros), Las Salas (2.261,29 euros),San Félix de la Vega (2.503,57 euros), Sueros de Cepeda (2.503,57 euros),Puebla de Lillo (3.795,73 euros), Brazuelo (2.180,53 euros), ayuntamiento de Roperuelos del Páramo (2.261,29 euros), junta vecinal de Alcuetas (2.099,76 euros), Villabraz (2.180,53 euros), Adrados (1.776,72 euros), Cerecedo (1.776,72 euros), Horcadas (2.099,76 euros), Ciguera (1.938,24 euros), ayuntamiento de Bustillo del Páramo (2.665,09 euros), junta vecinal de Antoñanes del Páramo (2.745,85 euros), Matalobos del Páramo (2.665,09 euros), Genicera (2.003,76 euros), Villafeliz de la Sobarriba (3.553,45 euros), Pozos (3.230,41 euros) y La Baña (2.988,13 euros). En lo referente a los pendones, los beneficiados han sido Cofiñal (5.000 euros), Sariegos (1.355,20 euros), Marzán (5.000 euros), junta Grulleros (467,54 euros), Villaviciosa de la Ribera (4.840 euros), San Martín de la Cueza (483,36 euros), Villaquilambre (450,40 euros), Canaleja de Torío (4.833,22 euros), Bembibre (3.968,80 euros) y La Baña (1.563,32 euros).