The Boo Radleys, grupo clave del britpop, al Purple

The Boo Radleys (UK) es la estelar incorporación anunciada por el Festival Internacional Purple Weekend Estrella Galicia para la edición de este año. Es una de esas bandas imprescindibles para entender la explosión del fenómeno del Britpop en los años 90. Pertenecen a esa generación exquisita de bandas que surgió para dar forma a una segunda edad de oro del Britpop, tras la irrupción de Oasis, Blur, Elástica o Pulp. Una nueva ola con bandas irrepetibles como Ocean Colour Secene, The Bluetones, Echobelly, Supernaturals, The Catatonia, Supergrass, Menswear o dos formaciones que hemos podido disfrutar recientemente en el Purple Weekend como The Charlatans o Cast.

The Boo Radleys llegarán a León en diciembre para actuar en el PW25 como única fecha en España y celebrar el 30.º aniversario de su mítico álbum Wake Up!, disco que alcanzó el número 1 en el Reino Unido y fue top en la mayoría de listas europeas. Un éxito que cobra mayor relevancia al irrumpir en aquel año tan prolífico y musicalmente deslumbrante de 1995. La gira «Welcome Back! Tour 2025' que les traerá al PW25 como única parada en nuestro país, incluirá un dinámico repertorio con temas de sus tres álbumes Top 20, Wake Up!, Giant Steps y C'mon Kids, además de temas inéditos y alguna sorpresa de su extenso catálogo.

En la formación actual de The Boo Radleys siguen los miembros originales Sice (voz), Tim Brown (bajo) y Rob Cieka (batería), a los que se unen el guitarrista Louis Smith y el trompetista Nick Etwell. Esta formación continúa construyendo el legado de la banda y se han embarcado en una gira por Europa después de tener un rotundo éxito en el Reino Unido. En sus conciertos The Boo Radleys siguen reconociendo las contribuciones del guitarrista y compositor original Martin Carr con dedicatorias en el escenario. Desde sus inicios con Ichabod and I (1990) y Everything's Alright Forever (1992) en Creation Records, hasta el aclamado Giant Steps (1993) y el éxito comercial de Wake Up! (1995), The Boo Radleys han desafiado constantemente las fronteras del género. Su influencia se extiende más allá del Reino Unido, con Giant Steps especialmente bien recibido en Francia. Tras C'Mon Kids! (1996) y Kingsize (1998), la banda se reunió en 2022, lanzando Keep on with Falling y el álbum Eight (2023) con gran éxito de crítica.

El Purple está armando un programa de bandas único que, además de The Boo Radleys, tiene confirmados al gran Nick Waterhouse, a The Peawees, a Drink The Sea, banda del guitarrista y miembro fundador de R.E.M., Peter Buck, y a los británicos The Spitfires, The Molotovs y Laurie Wright. A falta de completar el exquisito menú musical que disfrutaremos en León entre el 5 y 8 de diciembre, ya podemos asegurar que serán tres espectaculares días de música.