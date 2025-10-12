Un artista denuncia las ayudas al festival de magia

Jorge Prieto López, director de La Chistera Mágica, asegura que la Junta de Castilla y León, la Diputación y el Ayuntamiento estarían incurriendo en «una irregularidad y conflicto de intereses cuando de facto realizan las subvenciones que recibe el Festival Internacional León Vive la Magia». El evento de más éxito de público de León se estaría, por tanto, beneficiando de estas ayudas a través de una argucia legal que, según Prieto López, consiste en «la creación de una sociedad sin ánimo de lucro para recibirla pero que en realidad son ellos mismos. De hecho tienen la sede en el mismo lugar», asegura. Además, afirma este también profesional de la electricidad que el festival leonés impide que los artistas leoneses puedan trabajar en la provincia durante la Navidad por el veto que imponen a las correspondientes instituciones locales y provinciales para que no les contraten. Dice Prieto López que desde el Instituto Leonés de Cultura, entidad perteneciente a la Diputación y responsable de la relación con estas actividades, y en donde ya ha presentado la queja, han recibido la misma «siendo conscientes de la gravedad. Igual que el Ayuntamiento, que han pedido tiempo para estudiar el tema», indicó. Aunque también avanza Jorge Prieto que el lunes enviará un documento similar a la Junta y que el miércoles irá a la Fiscalía. El Festival Internacional León Vive la Magia se presenta este martes.

Precisamente, desde el mismo, en palabras de Javier Cambero, uno de sus máximos responsables, «no hay nada que ocultar. Eje Producciones es la productora que da el servicio y la asociación la propietaria del festival. Nuestra relación con las instituciones es la misma que el resto de festivales que se celebran en León o la que se da entre los eventos de cualquier sitio para acceder a las subvenciones», asevera. «La realidad es que somos el festival de magia más importante de Europa. No tenemos ninguna ventaja a la hora de contratar. Y no le impedimos ni a él ni a nadie que contrate con el ayuntamiento o lo que sea. ¿Cómo va a ser eso posible?», señala Cambero.

Se da la circunstancia de que Jorge Prieto López y el Festival de Magia ya tuvieron su pleito judicial, además de determinadas relaciones artísticas con los responsables del festival de magia, y que duró tres años cuando el primero fue denunciado por, supuestamente, y según el festival de magia, «realizaba una campaña de phising que detectamos en donde se hacía pasar por el festival», explican. En aquel caso no hubo condena al respecto.

Entrando en materia, Jorge Prieto López traslada de manera formal a la Diputación y el ILC que «en las convocatorias del Festival de Magia 2023, 2024 y 2025, el ILC ha impuesto que la contratación de espectáculos se realice de forma exclusiva a través del Festival Internacional Vive la Magia (FIVEM). Esta exigencia ha supuesto, en la práctica, la exclusión de compañías y artistas independientes que no forman parte de dicho festival, restringiendo el acceso a recursos públicos que deberían favorecer la pluralidad artística en la provincia». Igualmente, este artista comunica que «los beneficios y flujos económicos derivados del festival se concentran principalmente en las mercantiles Eje Producciones Culturales y La Magia de Hoy», pero es la asociación sin ánimo de lucro Fivem a la que llegan las subvenciones. «En este entramado participa igualmente Zheng Huang Zhang. Juan Ramón Mayoral Gómez y Zheng Huang Zhang son matrimonio, lo que evidencia la vinculación familiar dentro del circuito económico beneficiado por fondos públicos», Y afirma, igualmente, que «disponemos de pruebas que acreditan el entramado económico entre las tres entidades citadas (y personas vinculadas), incluyendo facturación entre ellas con la finalidad de repartirse los beneficios del festival. Estas evidencias muestran una dinámica de concentración de recursos públicos en un número muy reducido de operadores privados».

Por otra parte, Jorge Prieto también ha instado al Ayuntamiento a que retiren las subvenciones al festival de magia. En concreto afirma que «existen precedentes de que el Ayuntamiento de León y otras instituciones (Instituto Leonés de Cultura, Junta de Castilla y León) han concedido de forma reiterada ayudas y patrocinios a la Asociación Fivem, que en la práctica se han traducido en contratos, facturas o trabajos adjudicados a la mercantil EJE Producciones, consolidando así una posición de exclusividad y monopolio cultural en el ámbito de los festivales de magia. (...) Por todo lo expuesto, solicito que el Ayuntamiento de León revise de oficio los acuerdos adoptados en la sesión de la Junta de Gobierno Local de 8 de noviembre de 2024 en relación con el patrocinio del Festival Internacional «León Vive la Magia». Que se inicie un expediente de fiscalización para determinar si los fondos públicos entregados a la Asociación FIVEM acaban directa o indirectamente beneficiando a la mercantil EJE Producciones Culturales S.L., vinculada a sus dirigentes. Que, en tanto no se aclare la situación y se garantice la inexistencia de conflicto de intereses, se acuerde la suspensión o cese de la relación contractual y de patrocinio entre el Ayuntamiento de León y la Asociación Fivem.