Jorge Martínez presenta 'Nuestros pendones'

Este acto literario tendrá lugar el próximo domingo, día 19 de octubre, a las 18.00 horas, en el edificio de La Comunal

Jorge Martínez, en una imagen de archivo, ante la Catedral de León.DL

El próximo domingo día 19 de octubre a las 18.00 horas, en La Comunal de Val de San Lorenzo se presentará el libro Nuestros Pendones por el profesor e investigador leonés Jorge Martínez Montero. El libro recoge las investigaciones presentadas en el Congreso «Los pendones: historia, conservación y puesta en valor de un bien inmaterial", que tuvo lugar en León los días 11, 12 y 13 de abril del pasado año 2024. Un encuentro académico, con carácter interdisciplinar y abierto a la sociedad en el que se pretendió poner de manifiesto la trascendencia de estos bienes, analizando su papel histórico y social, así como las labores de inventario, catalogación y restauración que se desde hace años se estaban llevando a cabo; y en el que se dieron cita medio centenar de congresistas, más de una decena de conferenciantes, alumnos, profesionales, investigadores, docentes, restauradores, y gaficionados interesados en el campo de estudio de los pendones.

La obra se divide en cuatro grandes bloques: El primero, bajo el epígrafe Los pendones leoneses: símbolos de identidad e idiosincrasia de nuestros pueblos parte del estudio «Bordadores y pendones leoneses en las fuentes archivísticas: aproximación a una propuesta de catalogación", en el que el Doctor en Historia del Arte y Documentalista, Jorge Martínez Montero, lleva a cabo un planteamiento globalizador sobre el tema, como punto de partida y estado de la cuestión. Un trabajo que se completa con el estudio «Pendones leoneses. Confirmaciones y dudas cuarenta años después", por el archivero Alejandro Valderas Alonso; mientras que el bloque finaliza con la comunicación del filólogo Antonio Barreñada García, quien recoge el camino recorrido por los «Pendones concejiles: cinco años después del reconocimiento de nuestro patrimonio vivo». El segundo de los bloques lleva por título Los pendones reales y militares, y recoge un estudio fundamental para adentrarse en el origen de los pendones de Baeza, Las Navas y Cuenca, bajo el epígrafe «Tres pendones históricos", obra del vexilólogo del Museo del Ejército y profesor de vexilología del Instituto de Historia y Cultura Militar, Luis Sorando Muzás.

