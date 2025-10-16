El Rey siembra concordia en el congreso de la discordia

Publicado por Miguel Lorenci Arequipa Creado: Actualizado:

El Rey sembró concordia en el congreso de la discordia. La presencia de Felipe VI en el X Congreso de la Lengua Española de Arequipa resultó balsámica y aportó calma a las aguas turbulentas apelando al entendimiento y la colaboración. El encuentro, que debe ser la gran fiesta del español, se había tornado en un acre desencuentro marcado por la discordia. El rey deseó que fuera «una conversación en torno a lo que une, no a lo que separa», haciendo además de nuestra lengua «un instrumento de progreso, entendimiento, prosperidad, paz y consenso». Luis García Montero, que desenterró el hacha de guerra, no echó leña al fuego. Tampoco el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, que ha mantenido un impecable perfil institucional, sin contestar a los dardos envenenados de García Montero, optó por un discurso no beligerante. «Desde Arequipa y en español lanzamos al mundo un mensaje de concordia; en este buen idioma, que, en palabras de Andrés Bello, es un medio providencial de comunicación y un vínculo de fraternidad entre las varias naciones de origen español derramadas sobre los dos continentes», dijo el rey en su intervención.