Death Bringer ofrece un concierto en la sala Babylon

La banda leonesa Death Bringer ofrece un concierto, a las 21.0 horas, en la sala Babylon. El grupo de death metal integrado por Paloma Gómez Gil (voz) Pedro García Moya y Víctor Domínguez Martínez (guitarras), Pablo Santamarta Llamas (bajo) y Víctor Villar Carro (batería), ofrece una propuesta contundente, técnica y visualmente coherente dentro de la escena del metal extremo. El sonido de Death Bringer combina la agresividad y el peso del death metal clásico con la precisión y el enfoque contemporáneo del metal moderno. Influenciados por bandas como Heaven Shall Burn, Lamb Of God, In Flames o Dark Tranquility, el grupo se caracteriza por su energía en directo y su enfoque conceptual tanto en lo musical como en lo visual.