El robo del Louvre, digno de James Bond

El museo del Louvre permaneció cerrado ayer por segundo día consecutivo tras el sorprendente robo del domingo por la mañana que mantiene abochornado a todo el país, además de suponer una humillación para su clase dirigente por el clamoroso fallo de seguridad que puso de manifiesto en el museo más visitado del mundo. Cuatro ladrones se llevaron ocho joyas —una novena la perdieron por el camino— de la época de Napoleón y de los reyes y emperadores franceses del siglo XIX en un atraco de película.

Duró apenas siete minutos y fue cometido con medios relativamente rudimentarios, como una camioneta con una escalera eléctrica para realizar mudanzas, una pequeña motosierra en forma de disco y dos motocicletas. Las autoridades francesas disponen de poca información sobre ese comando e incluso «no descartan» que el atraco haya sido encargado por una potencia extranjera. El «robo del siglo» en el Louvre ha provocado una mezcla de conmoción e incredulidad en la sociedad francesa. «Es evidente que supone un fracaso para nosotros», reconoció el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, en una entrevista para la emisora de radio France Inter.

Este dirigente conservador admitió que el atraco da «una imagen muy negativa de Francia».

Además de su gravedad por el valor histórico y económico de los objetos desaparecidos, este robo ha tenido lugar tras una serie de hechos parecidos en Francia en las últimas semanas; por ejemplo, en el Museo de Historia Natural de París. Por consiguiente, ha alimentado el debate sobre la seguridad en los museos y, en especial, en el monumental centro cultural ubicado en el corazón de la capital en un antiguo palacio real.

Un aspecto sorprendente del atraco es el hecho de que, según el Ministerio de Cultura, el protocolo funcionó tal como estaba previsto. Las alarmas sonaron justo cuando los ladrones penetraron en el museo y cinco agentes de seguridad evacuaron la extensa galería de Apolo, donde se produjo el robo. La buena noticia fue que no hubo heridos, pero choca la facilidad con la que vulneraron este símbolo mundial de la cultura gala. Las ventanas de la primera planta no están blindadas, lo que facilitó que los ladrones las rompieran de manera fulgurante.

«El hecho de que los cristales no estuvieran blindados es una pregunta que puede ser planteada», reconoció Darmanin. Al ser preguntada sobre su responsabilidad en lo sucedido, Rachida Dati, ministra de Cultura desde principios de 2024, lanzó balones fuera. Lo que ha sucedido «es fruto de 40 años de abandono de la seguridad» de las obras del Louvre, sostuvo esta polémica dirigente en declaraciones a la cadena M6. «¿Otros (ministros de Cultura) se interesaron por los dispositivos de seguridad de los establecimientos culturales? No lo creo», añadió. Dati anunció, sin embargo, la apertura de una investigación administrativa. Por su parte, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha pedido un examen de los dispositivos de vigilancia en los museos y monumentos, «y que se refuercen en caso de que sea necesario».

Los fallos del museo

La polémica por la seguridad en el Louvre se ha visto acentuada por un informe reciente del Tribunal de Cuentas que advertía sobre varios fallos. Según su contenido revelado parcialmente por el diario conservador Le Figaro, ese documento alertaba sobre el retraso «considerable» y «persistente» del conocido museo a la hora de adaptarse a determinadas normas en esa materia, como la instalación de cámaras de videovigilancia. Ese documento denuncia que solo hay cámaras en las salas con exposiciones temporales y no en todo el edificio, de 73.000 metros.