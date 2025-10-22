San Feliz de Torío recibe al autor de ‘Memento mori’

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El escritor César Pérez Gellida inaugura mañana, a las 19.30 horas, en La Casona de San Feliz de Torío, el ciclo Días de diario y correspondencia, que organiza el Ayuntamiento de Garrafe de Torío con la colaboración de Factor Espacio San Feliz. En el ciclo en torno al género literario del diario y al epistolar participarán, hasta el domingo, los escritores Diego Barcala, Abel Aparicio, Marifé Santiago, Victoria Clemente, Pedro Ojeda Escudero, Santiago Rodríguez Guerrero-Strachan, Beatriz Cárcamo Aboitiz y María Ramos Salgado. Como moderadores intervendrán Natalia González Menéndez y el editor y gestor de La Casona, Héctor Escobar.

César Pérez Gellida (Valladolid, 1974) ha publicado quince novelas, entre ellas las que componen las trilogías Versos, canciones y trocitos de carne (Memento mori, Dies irae, Consummatum est) y Refranes, canciones y rastros de sangre (Sarna con gusto, Cuchillo de palo, A grandes males); y otras como Todo lo mejor y Todo lo peor. Entre las más recientes, Nos crecen los enanos, Astillas en la piel y La suerte del enano. En 2023 se estrenó la adaptación para serie de televisión de Memento mori. Es uno de los mayores referentes de la novela negra, con 500.000 lectores, y dirige junto con Dolores Redondo el festival literario Blacklladolid.

Con su novela Bajo tierra seca (2024) se alzó con el Premio Nadal. En San Feliz hablará de novela negra y presentará su reciente título Nada bueno germina, con el que Pérez Gellida cierra el universo noir de Bajo tierra seca.