Abre en San Isidoro, 'El Panteón Real a través de las miradas' en la capilla sixtina del Románico

Exposición temporal ‘El Panteón Real a través de las miradas’.Virginia Moran

El Museo de San Isidoro acoge desde este jueves El Panteón Real a través de las miradas, una selección de piezas que rinden culto al Panteón Real de la Basílica. El objetivo de la muestra es redescubrir cómo este tesoro leonés ha influido en artistas de diversas épocas y disciplinas.

En El Panteón Real a través de las miradas se puede ver la obra de es Daniel Zuloaga Boneta (1852-1921), el ceramista madrileño de origen vasco que reprodujo las pinturas del Panteón en dos paneles de cerámica.

Estas obras, propiedad del coleccionista leonés Víctor Miguélez, fueron exhibidas en 2021 al Museo Casa Botines Gaudí. Ahora, una pieza de Zuloaga regresa como costumbrista leonesa ambientada en el interior del Panteón.

También se cuenta con la mirada fotográfica de Fernando Manso, con su fotografía Susurros de piedra.

Un bordado sobre seda realizado por la leonesa María del Pilar Antón Rodríguez. Una colección de sellos ofrecerá una perspectiva filatélica, con el monumento convertido en icono postal. La visión más contemporánea con experiencia inmersiva en Realidad Virtual desarrollada por HP SCDS son otras de las propuestas de la exposición inaugurada esta mañana.