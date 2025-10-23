José María Ayala, delegado de ABC en Castilla y León, fallece a los 50 años

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

El delegado de ABC en Castilla y León, José María Ayala, ha fallecido este miércoles a los 50 años a consecuencia de una grave enfermedad, que le diagnosticaron hace apenas dos meses, según ha informado esta noche el diario en su edición regional.

Ayala (San Sebastián, Guipúzcoa, 1975) era licenciado en Ciencias de la Información y en Publicidad por la Universidad del País Vasco y su trayectoria profesional ha estado siempre ligada a ABC, primero como redactor y luego en cargos de responsabilidad, como subdelegado y en la última etapa como delegado.

ABC ha recordado que el periodista se incorporó a la Delegación de Castilla y León en 1998; pasó por la sección de Deportes, pero también se encargó de coordinar a los corresponsales de las provincias y fue el responsable del área de Economía.

En 2009, en entonces delegado José Luis Martín le nombró subdelegado, puesto que ocupó durante once años, hasta que en 2020 pasó a dirigir la delegación regional, en sustitución del propio Martín.

ABC ha destacado que José María Ayala, pese a la grave enfermedad, ha seguido trabajando al frente de la Delegación hasta el último momento.

Reacciones

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha sido uno de los primeros políticos en mostrar su consternación ante el fallecimiento del periodista, del que ha destacado en un mensaje en redes sociales que era un "gran profesional y una persona excepcional, honesta y amable".

Ha afirmado que "deja una huella imborrable en quienes tuvieron la suerte de conocerlo", y ha lamentado su muerte, "demasiado joven para irse", ha asegurado. "Hoy el periodismo está de luto", ha asegurado, tras enviar un mensaje de cariño a la familia y los compañeros de ABC.

El portavoz del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, ha reconocido estar "tremendamente impactado", y también en redes sociales ha transmitido su pésame y condolencias a familiares, amigos y compañeros de profesión, en especial al equipo de ABC en Castilla y León.

"Un periodista. Clásico, de los de siempre, integro, respetado", ha dicho de él Luis Tudanca, ex secretario general del PSOE en Castilla y León. "La vida, a veces, es terrible", ha lamentado, tras enviar un abrazo a la familia y los compañeros de Ayala.