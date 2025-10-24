De la sobriedad de Leonor a la sofisticación de Sofía: los look más espectaculares de los Premios Princesa de Asturias

El rey Felipe, la reina Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina Sofía la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, en el Teatro Campoamor de Oviedo.PACO PAREDES

La princesa Leonor ha presidido su séptima entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025 en el Teatro Campoamor de Oviedo, un momento especial para el que ha elegido un sencillo vestido en tono berenjena, mientras que la reina Letizia ha optado por un diseño negro y la infanta Sofía por un modelo burdeos, ambos sofisticados y con transparencias.

Leonor fue proclamada hace once años Princesa de Asturias y durante unos días ha dejado su formación militar en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia) para entregar los premios que llevan su nombre.

El diseñador Juan Avellaneda ha detallado a EFE que si bien por la mañana durante las audiencias a los premiados la reina Letizia y sus hijas escogían clásicos traje de chaqueta, para la ceremonia han optado por vestidos con etiqueta de gala.

En esta ocasión, la princesa Leonor ha apostado por un vestido de moda pronta, de manga corta tipo farol color berenjena, de cuello a la caja, entallado a la cintura y falda abullonada confeccionado en un tejido adamascado. "Un pieza con silueta años 50 que ha combinado con zapatos negros de tacón sensato".

"Es un vestido sencillo, la silueta le favorece, pero las mangas y el cuello no juegan a su favor", explica Avellaneda, que considera que las mangas tendrían que haber sido tres cuartos.

"Soy 'fan' de esta silueta, pero la pieza en concreto no me encanta, la veo anticuada", ha añadido, aunque destaca que el pelo y maquillaje son ideales.

La reina Letizia ha optado por un sencillo vestido negro palabra de honor, sobre el que caía una gasa transparente con cuello chimenea que cubría sus hombros hasta aportar manga.

"Está espectacular, es un diseño mucho más sencillo que el del año pasado, muy de corte noventero, pura tendencia", para el que ha elegido recoger su cabello en una coleta. "Un 'look' muy limpio y acertado", ha apuntado el diseñador, que ha completado como en otras tres ocasiones con los pendientes De Grisogono, de 432 diamantes negros con forma de lágrima.

La infanta Sofía ha dejado por unos días el centro universitario Forward College, en Lisboa, donde cursa estudios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales para participar de todos los actos relacionados con los premios.

Para la ceremonia la infanta ha escogido un vestido color burdeos, uno de los tonos estrella de este otoño.

"Me ha sorprendido; es un color que le queda bien. El vestido tiene un corte rígido hasta la cadera y después la gasa le da movimiento, con un punto griego. La veo muy guapa, le favorece", aunque el diseñador no aprueba la elección de las bailarinas nude.

Como ha hecho siempre, primero con su hijo Felipe VI y ahora con su nieta, la princesa Leonor, la reina Sofía ha acudido al palco del Teatro Campoamor un momento en el que ha recibido un caluroso aplauso.

Doña Sofía ha elegido un traje de chaqueta y pantalón que le aporta "mucha luz, una silueta que le favorece mucho, y en la que los bordados le dan carácter a toda la pieza. Está increíble".

También Paloma Rocasolano ha acudido a la ceremonia para arropar a su nieta y ha lucido un vestido de estampado floral oscuro, "un estilismo correcto, pero no especial, le falta estructura, caída y ese punto de sofisticación que pide el evento, demasiado informal", ha dicho el diseñador.

El rey Felipe VI ha asistido a la ceremonia con un traje de chaqueta azul marino combinado con camisa blanca y corbata con motivos geométricos en tonos azules y granates. Zapatos negro de cordones. "El rey, cuando viste traje, siempre va impecable", ha dicho Avellaneda.

La llegada de la Familia Real al teatro Campoamor de Oviedo ha estado acogida por aplausos y vítores, además de por las gaitas de los grupos folclóricos asturianos que también han acompañado al escritor Eduardo Mendoza, Premio Princesa Asturias de las Letras, la mexicana Graciela Iturbide, galardonada con el premio de Artes, o Serena Williams, Princesa de Asturias de los Deportes 2025.