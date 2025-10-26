Pablo Mayorga gana el maratón fotográfico Reino de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Reunidos el 14 de octubre a las 18.30 horas en la sala de ámbito cultural del Corte Inglés de León, el jurado del XV maratón fotográfico Reino de León ha decidido como fotografías ganadoras las siguientes. Primer premio: Timidez infantil, de Pablo Mayorga. Segundo premio, Comunión, de Marc GreenBase. Tercer premios, Atento al legado, de Elena Salas, y cuarto premios, Arrebol, de Alec Menéndez. Los patrocinadores del certamen fueron, como cada año, Vidal León Diésel, Burger Copos y El Corte Inglés de León. En la imagen, Merecido descanso, fotografía de Beatriz Alonso.