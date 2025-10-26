Vuelve la Fiesta del Cine: fechas y salas donde disfrutar de películas a 3,50 en León

Las palomitas de maíz son el snack perfecto para disfrutar de una velada mágica en el cine.PIXABAY

La Fiesta del Cine vuelve este mes de noviembre a las salas de cine españolas adheridas a esta promoción con las que los asistentes podrán ver estrenos y películas a 3,50 euros.

En la provincia de León, tres salas ofrecen esta promoción durante las fechas de esta edición que se celebrará del 3 al 6 de noviembre incluido. Estas son Odeon Multicines, Cines Van Gogh y Cines La Dehesa en Ponferrada.

Ya no es necesario acreditarse para poder disfrutar de esta promoción que pretende acercar la cultura cinematográfico a todos.