Los vascos Lie Detectors, al Purple Weekend

Lie Detectors se formaron hace casi diez años entre Renteria y Donosti. Desde entonces no han parado de dar infinidad de conciertos en garitos y festivales de España o Francia. En su paleta sónica hay pinceladas de rock & roll, garage, punk, hard, unos toques de psicodelia y esa onda yeyé marca de la casa. Aunque lo mejor es su forma de mezclar todos esos estilos sin complejos y armando con una personalidad apabullante un sonido ecléctico y reconocible, una buena dosis de rock & roll y punk con texturas de teclado. La banda formada por Txema Babón (voz y maracas), Urko Roa (batería), Eneko Etxeandia (guitarra y coros), Mikel Poyos (bajo y coros) y Álvaro Turrión canta a la fiesta, a la nocturnidad, a sus héroes, a sus neurosis cosméticas y hasta a las injusticias... Con un innegociable sentido del humor y llevados en volandas por un cantante que se desmarca de todo y atrapa al personal, Lie detectors celebrarán sus 10 años en activo en el Purple Weekend Estrella Galicia 2025, donde desplegarán ese inconfundible sonido garage-punk-yeyé que les define. En 2020 editan un LP grabado en Garate con Kaki Arkarzo. Tras agotar cuatro aclamados singles y ese mismo LP, en 2024 publicaron «Masaje Uzbeko & Todo se rompe», doble single editado por FOLC RECORDS que también lleva camino de agotarse en tiempo récord. Cuentan en su haber con himnos como «Me gusta la calle (Hey! Hey! Hey!)», «Pínchalo» o «El Regalo». Y declaran su obsesión esteta en pildorazos como «Chelsea Boots» o «Sin ti no puedo estar». Su concierto en el PW25 promete ser toda una fiesta, con ese espíritu desinhibido que derrochan en el escenario y ante un público entregado a esa música que tanto gusta en este legendario festival. El Purple Weekend Estrella Galicia 2025 está armando un programa de bandas único al que ahora se unen Lie Detectors. El cartel ya tiene confirmados al gran Nick Waterhouse, The Chevelles, The Boo Radleys, The Peawees, Drink The Sea, banda del guitarrista y miembro fundador de R.E.M., Peter Buck, y a los británicos The Spitfires, The Molotovs y Laurie Wright. Aún falta por completar el estupendo menú musical entre el 5 y 8-D.