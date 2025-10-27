Una noche en la ópera en León

El Auditorio de León acoge una ópera este miércoles de las de título básico del género: La Traviata. La programación teatral del área municipal de Cultura que dirige Elena Aguado hace un alto en sus propuestas de calidad para dar sentido a este espacio escénico leonés que tiene espíritu de contenedor de actividades pero en realidad fue creado para escuchar historias y junto a ellas, las musicales. Por eso, que La Traviata, de la mano de la compañía y orquesta sinfónica Ópera 2001, se represente este miércoles desde las 20.00 horas es todo un acontecimiento. Y el público, que decide, tiene criterio y mejor gusto del que igual algunos se suponen, ya ha ido comprando sus entradas y quedan muy pocas.

Todo para ver esa historia que es una propuesta integral operística basada en Violetta como una de las heroínas más icónicas de la ópera. Una historia de 172 años de vida (fue estrenada en el 6 de marzo de 1853 en el Teatro La Fenice de Venecia).

Sin embargo, el estreno de La Traviata escandalizó por su crítica a la burguesía y sus vicios, resultando un fracaso inicial. Esta obra, basada en un texto contemporáneo, anticipa los dramas de la escuela realista.

De La Traviata se dice que esta partitura muestra a Verdi en su máxima expresión, con una música dramáticamente efectiva e innovadora en armonía, melodía y ritmo. El preludio es ejemplar, aludiendo tanto a la vida frívola de Violetta como a los temas centrales de amor y muerte. Verdi rompe esquemas musicales al comenzar con la imagen de la muerte de la protagonista, pasando luego por sus sufrimientos, su amor por Alfredo y, finalmente, la despreocupada fiesta parisina. Y que su éxito radica en su belleza vocal, especialmente en el papel de Violetta, que evoluciona desde lo profundo, y casi suicida, al lirismo del último acto. Aunque no carece de convenciones, la obra brilla por su riqueza melódica y recitativos cargados de emociones, convirtiéndose así en un hito injustamente subestimado.

También se explica que fue titulada en principio Violetta, nombre del personaje principal, y que al parecer está basada en la vida de una cortesana parisiense, Alphonsine Plessis. Piave y Verdi querían seguir a Dumas dándole a la ópera una ambientación contemporánea, pero las autoridades de La Fenice insistieron en que se ambientara en el pasado, «hacia 1700». No fue hasta la década de 1880 cuando se respetaron los deseos originales del compositor y del libretista y se representaron producciones «realistas». Organizada por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, la función comenzará a las 20.00 horas, con apertura de acceso a las 19.30 horas y cierre 5 minutos antes del comienzo. Duración: 120 minutos.