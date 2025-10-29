El ILC mete en una carpeta el concejo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Instituto Leonés de Cultura (ILC), organismo autónomo de la Diputación Provincial, acaba de lanzar la carpeta didáctica El concejo leonés, una publicación cuyo principal objetivo es mostrar a todos los públicos, de una manera amena y divulgativa, la historia, evolución, rasgos principales y presencia actual de una manifestación cultural e identitaria tan importante para todas las comarcas de esta tierra como es el concejo. Impulsada desde el Museo de los Pueblos Leoneses que gestiona el ILC, la publicación se añade al resto de carpetas didácticas hasta ahora creadas desde la institución, esto es, La indumentaria tradicional, El ramo leonés, Los pendones y Antruejos y mascaradas, todas ellas con una gran acogida entre el público.

Con textos de Francisco Javier Lagartos Pacho, técnico superior del Museo de los Pueblos, y de Javier Miguélez Rodríguez, geógrafo y responsable de redes sociales y contenidos digitales del ILC, la carpeta se presenta al público, a las 18.00 horas, en el espacio Patio Peregrino del Museo de los Pueblos Leoneses (Mansilla de las Mulas), con presencia de sus autores, del diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez Morán, y del coordinador de Proyectos del ILC, Emilio Gancedo.

«Esta carpeta didáctica continúa una serie de publicaciones cuyo fin primordial ha sido el de presentar algunos de los aspectos más destacados y originales de la cultura tradicional leonesa de una manera fácil y accesible, donde el diseño, la imagen y la claridad de contenidos han venido siendo piedras angulares». «Hemos abordado desde los orígenes del concejo y su desarrollo histórico posterior, pasando por sus competencias y atribuciones, hasta sus facetas material e inmaterial y su vinculación con la actual institución de la junta vecinal, heredera del antiguo concejo. «Todo ello con el objetivo de dar a conocer el origen y desarrollo de muchas de las actuaciones y competencias que tienen las juntas vecinales de la provincia y poniendo de relieve la enorme importancia que para el mundo rural leonés tiene el mantenimiento de esta institución vecinal y comunitaria en un mundo individualista y globalizado».

Javier Miguélez destaca que la carpeta «constituye una aproximación, con un tono pedagógico, a la figura institucional del concejo, de fuerte arraigo en las comarcas leonesas». De los 1.406 pueblos de la provincia, 1.226 son entidades locales menores (ELM), categoría jurídica que reciben nuestras juntas vecinales en la actualidad. Una institución, por tanto, muy arraigada en nuestro mundo rural y presente en todas las comarcas. De todas las ELM que existen en España, el 33% corresponde a León. Un mapa, hasta ahora inédito, elaborado por el ILC, de todas las juntas vecinales leonesas,