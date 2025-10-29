'La Traviata' brinda en el Auditorio Ciudad de León

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La compañía Ópera 2001 pondrá en escena, a las 20.00 horas, en el Auditorio Ciudad de León, La Traviata, de Verdi. El éxito de esta ópera radica en el papel de Violetta, uno de los personajes más icónicos de la historia de la música, interpretado en esta ocasión por Grabielle Philoponet y Yeonjo Park. El montaje cuenta con la dirección musical de Martin Mázik, la participación de los solistas y la orquesta Ópera 2001, el Coro Lírico Siciliano, y la coreografía de Matilde Rubio, del Ballet Nacional de Murcia. Una puesta en escena que destaca por su riqueza melódica y recitativos cargados de emoción. El precio de las entradas es de 35 euros.