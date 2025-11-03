El juglar leonés Crispín d’Olot se va a 'hacer las américas'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El juglar leonés Crispín d’Olot emprende este mes una gira por Perú junto a la artista palentina Ali Kaskabel, con el espectáculo Las aventuras de Don Quijote, en homenaje al 420 aniversario de la obra de Cervantes.

La gira, organizada por el Británico Cultural —brazo artístico de la Asociación Cultural Peruano Británica—, incluirá funciones en varios auditorios de Lima (Los Jardines, Pueblo Libre, Surco y San Juan de Lurigancho), entre el 15 y el 22 de noviembre, con entrada libre para el público.

Como cierre especial, el día, los dos artistas viajarán a Cusco para ofrecer una función en el Centro Cultural La Esencia, en un encuentro simbólico entre la tradición cervantina y la riqueza cultural andina.

Con su estilo característico de juglar del siglo XXI, Crispín d’Olot volverá a encarnar la figura de Don Quijote, reviviendo su espíritu aventurero entre risas, canciones, magia y poesía.

En esta ocasión lo hará acompañado por Urganda la Desconocida, personaje interpretado por Ali Kaskabel, que con su escoba y conjuros convoca al ingenioso hidalgo desde los libros al presente. Juntos, invitan al público familiar —niños, niñas y adultos— a redescubrir la esencia del clásico cervantino a través del humor, la imaginación y la palabra viva.

El montaje Las aventuras de Don Quijote combina narración oral, música en directo, malabares y canciones para rendir homenaje al idioma castellano, lengua de Cervantes, como puente entre culturas y generaciones.

El mensaje central del espectáculo es acercar a los más jóvenes a la literatura universal y fomentar el amor por la lectura, la fantasía y la libertad de soñar.

Crispín d’Olot, conocido en León y fuera de España por su labor en la recuperación del arte juglaresco, continúa así su trayectoria internacional llevando la palabra oral a nuevos escenarios.

Con esta gira peruana reafirma su compromiso con la difusión del patrimonio literario hispano y con el poder del idioma como fuente de identidad y encuentro entre los pueblos.

Desde La Bañeza hasta los Andes, el juglar leonés Crispín d’Olot mantiene viva la llama de Cervantes y demuestra que, más de cuatro siglos después, Don Quijote sigue cabalgando —ahora con acento leonés— por los caminos del mundo.