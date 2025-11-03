“Un trono para una mujer leonesa: Urraca I”

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El próximo miércoles 5 de noviembre la Asociación Cultural El Trovador Leonés, arropada por el Ayuntamiento de León, y con la colaboración y el apoyo de otras instituciones, colectivos y empresas, abordará el recuerdo de unos hechos ocurridos hace 900 años ya; el fallecimiento de la primera reina propietaria de Europa (aunque esto sea discutible y haya quizá que atribuir este mérito a su abuela Sancha I): Urraca I de León. Por lo mismo, la llegada al trono del Reino de León de su hijo Alfonso, el séptimo de este nombre, que llegará a ser coronado, en 1135, emperador de toda Hispania.

Hemos planteado traer a los leoneses y visitantes el primer acto público de nuestra Urraca, como reina: su llegada al trono. Y así presentaremos las causas, y las circunstancias que se dieron para desembocar en esa situación tan peculiar para la época: una mujer en el trono del reino más importante del momento.

El día 1 de julio de 1109 (hace entonces 916 años), en la Imperial Toledo, capital del reino de los visigodos, que había permanecido en manos de los musulmanes durante 373 años, abandonaba este mundo uno de los más importantes reyes del reino/imperio leonés; Alfonso VI de León, que esa es su verdadera intitulación, y no otra….

Era el rey que había alcanzado el sueño, tan recurrente en sus antepasados, de la conquista de Toledo. Había conseguido entrar por la antigua puerta de Bisagra, hoy puerta de Alfonso VI, sin derramamiento alguno de sangre, el 25 de mayo de 1085 (hace 940 años).

Tenía entonces 37 años y toda una vida por delante. Hoy, lo encontramos enfermo, con más de 60 años, rodeado de toda su familia, con una herida grave en una pierna, consecuencia de la batalla de Sagrajas y una más profunda aún, en el alma, por la muerte de su hijo, Sancho, en la batalla de Uclés; el príncipe tenía apenas 14 años y los hechos habían ocurrido el 29 de mayo de 1108.

Al rey solo le queda intentar resolver un grave problema. Sancho era el único hijo varón, a pesar de que Alfonso había tenido 5 esposas. El reino necesita imperiosamente un sucesor y el rey quiere resolver esta cuestión antes de morir. Está en juego nada menos que la unidad y hasta la supervivencia del propio reino.

La decisión que toma Alfonso y que somete a la curia regia cambiará para siempre la historia del mundo en lo que al acceso al trono se refiere. Tanto los grandes de la Iglesia (el arzobispo de Toledo, y varios obispos y abades de los más importantes monasterios) como los magnates del Reino (el conde de Lara, el conde de Candespina, Alvar Fáñez, Pedro Ansúrez, Pedro Froilaz,…se resisten a aceptar lo que su señor les propone. Sólo consentirán si el rey admite algunas exigencias previas. Alfonso lo tiene todo previsto…

En las vísperas del 900 aniversario del fallecimiento de nuestra Urraca I, bueno es que conozcamos alguno de los pormenores de su vida y sintamos el deseo de apreciar los hechos más destacados de nuestra historia leonesa.

La representación tendrá lugar el día 5 de noviembre, en el Auditorio Ciudad de León y comenzará a las 20:30 h. con entrada gratuita, pero lamentablemente se han agotado las invitaciones que se empezaron a repartir el pasado viernes en el Auditorio Ciudad de León.