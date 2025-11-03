La Junta de Castilla y León une música y patrimonio bajo artesonados mudéjares de León

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, presentó hoy el ciclo ‘Memoria: 13 piezas’ que unirá el patrimonio y la música dando protagonismo a artesonados mudéjares de las provincias de León y Zamora, con conciertos en espacios donde se encuentran esas construcciones.

Se ofrecerán 13 conciertos de diferentes estilos, como música clásica, folk, el jazz o la música de cine de la mano de importantes músicos y formaciones, como Diego Gutiérrez, Romanza y Mimbre, el Dúo de Trombón y Piano, El Naán, Rodrigo Martínez, Miguel Ángel Recio, la Camerata Clásica de Ponferrada, la Banda Sones del Órbigo, la Banda de Cámara de Juventudes Musicales de la Universidad de León y el Coro Ángel Barja.

Para ello se han elegido localidades como Benavente, San Cristóbal de Entreviñas, Alija del Infantado, Riego de la Vega, Santa Colomba de Carabias, Valdesaz de los Oteros, Villanueva de Azoague y, de forma especial, Valcabado del Páramo, que serán los puntos de encuentro de un itinerario que une territorio, emoción y memoria compartida.

El ciclo “nace con el propósito de dar una nueva vida a estos cielos de madera que guardan la huella de nuestra historia común”, dijo Diego, quien espera que la música revalorice el patrimonio y mantenga viva la identidad cultural de la zona.

Los objetivos son diseñar una cita con un sentimiento de futuro que combine “arte, cultura, emociones y entretenimiento”; situar a las provincias de León y Zamora como contenedor cultural, dando a conocer la actualidad de la producción artística; habitar los espacios históricos como lugares sensibles para el ciudadano; ofrecer alternativas lúdicas; ofrecer a los visitantes entornos activos y crear un sello de identidad en el noroeste de España.