Los marqueses de Astorga, al mejor postor

Una escultura «única en su género». Así califica la casa de subastas madrileña Ansorena la obra de Juan Cháez que inmortaliza al marqués de Astorga y a su esposa, la marquesa de Villafranca del Bierzo, fechada en 1795 y declarada «inexportable», lo que garantiza que no saldrá de España.

Con un precio de salida de 46.000 euros, las pujas se cierran esta semana. Las figuritas, colocadas sobre sobre una peana, miden 30 centímetros el caballero y 20 centímetros la dama. La escultura del artista malagueño procede de la colección del marqués de Astorga.

Escultura de los marqueses de Astorga que se subasta.ansorena

Vicente Joaquín Osorio de Moscoso y Guzmán fue uno de los aristócratas más poderosos e influyentes durante los reinados de Carlos III y Carlos IV. Con una inmensa fortuna y una larga lista de títulos, usaba con preferencia el de marqués de Astorga. De hecho, en la nalga del caballo de esta estatua ecuestre se aprecian las letras AS del marquesado, en un escudo rematado por corona.

María Ignacia Álvarez de Toledo y Gonzaga Caracciolo, décima marquesa de Villafranca del Bierzo, fue la segunda esposa de Joaquín Osorio. Luce un vestido de seda azul celeste con una decoración de filigrana de flores.

Juan Cháez era un maestro de los detalles. Sus obras están ejecutadas con una perfección asombrosa, como esta escultura, que, según los expertos, «parece una pintura de Goya en tres dimensiones».

En la ficha técnica de esta pieza, la firma Ansorena destaca que el encargo de esas figuras le pudo llegar al artista malagueño de la mano de Goya, autor de dos lienzos de Vicente Joaquín Osorio de Moscoso, fechado en 1787 y hoy conservado en la colección del Banco de España; y de María Ignacia Álvarez de Toledo, que se exhibe en el Metropolitan Museum of Art (MET) de Nueva York.

Hay que tener en cuenta que los marqueses de Astorga fueron mecenas de artistas e impulsaron notablemente la carrera de Goya, que tras realizar sus retratos fue designado pintor de corte por Carlos IV. Igualmente, Cháez trabajó para otras grandes familias de la aristocracia española, como los Osuna-Benavente; es posible que recomendado por el pintor aragonés.