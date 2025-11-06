‘Caperucita en Manhattan’ y ahora también en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La obra teatral Caperucita en Manhattan llega hoy al Auditorio Ciudad de León, a las 20.30 horas, para conmemorar el centenario del nacimiento de la escritora Carmen Martín Gaite. El espectáculo cuenta con las actrices Carolina Yuste, Mamen García, Miriam Montilla y Carmen Navarro, bajo la dirección y dramaturgia de Lucía Miranda. Sara Allen vive en Brooklyn y sueña con Manhattan.

Un día decide escaparse de casa para visitar a su abuela, una antigua cantante de music hall y se embarca en un viaje atemporal por diners, rodajes de cine y Central Park. En su recorrido conoce a un pastelero millonario y a una misteriosa mendiga sin edad, con quienes comparte secretos que la ayudarán a encontrar su camino hacia la libertad.

Esta propuesta musical fusiona el mundo castellano de Martín Gaite con el Nueva York cinematográfico, en la que cinco intérpretes dan vida a veinte personajes en un cuento de hadas contemporáneo. Caperucita en Manhattan es un cuento para transitar a la madurez. Esa madurez de enfrentarte a situaciones difíciles, no solo el paso de la adolescencia a la edad adulta. Una obra de una de las escritoras más importantes y galardonadas de nuestra historia literaria, que se ha traducido a varios idiomas como el inglés, francés, alemán, italiano y portugués. Caperucita en Manhattan es un homenaje a la literatura, una oda a los placeres de la vida, una loa al poder de la imaginación, un manifiesto para no renunciar a los niños que somos.

Las entradas tienen un precio de 10 euros.