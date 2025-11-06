The Lost Invaders: furia en el escenario del Babylon

El Babylon acoge este viernes el concierto de The Lost Invaders, que añaden ¡Y su arma secreta! como reclamo para una cita que dará comienzo a las 22.30 horas con apertura de puertas a las 22.00 horas. Veteranía y ganas son dos de los muchos argumentos musicales que pondrán sobre las tablas.

De todas formas, aunque se trata de músicos con experiencia, The Lost Invaders se forma en julio de 2024, algo que explican que fue «casi por casualidad, tras varios reencuentros y llamadas de antiguos integrantes de The Invaders, banda formada en 1992 en León, que dejó para la historia varios trabajos musicales y una huella imborrable en quienes tuvieron la oportunidad de disfrutarlos en directo. Finalmente son David Fernández (al bajo y coros), Daniel Argüello (a la guitarra y voz) y Luis Lugobama Bauzá (a la batería y voz) quienes se animan a lanzar el nuevo proyecto».

Tras debutar en León en mayo en el Molly Malone’s Irish Pub y tras un segundo concierto en Boñar, establecen conexión con Vicky (Victoria Zotes), cantante y guitarrista de Kartulinas, con quien comienzan a ensayar semanas antes del siguiente ritual sonoro. Y esa es por fin su nueva arma secreta, que aterrizará con ellos en el Babylon este viernes. Para definirse se bastan y se sobran: «La unión de cuatro seres interplanetarios que gustan de llevar una energía al escenario capaz de hacer arder cuerpos, mentes y lograr un proceso exotérmico inigualable. Por ahora tampoco hay mucho más que añadir, pero no dejes de seguir a estos extraviados invasores para estar al tanto».