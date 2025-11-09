'Hansel y Gretel': teatro para todos en el Auditorio

El clásico Hansel y Gretel es la apuesta para hoy domingo en el Auditorio de León, presentada como una nueva historia por vivir a partir de un título y unos personajes universales que forman parte del acervo cultural en todo el mundo. Hansel y Gretel, en versión de teatro musical se llevará a cabohoy domingo 9 de noviembre a las 18.00 horas y el lunes 10, en horario escolar, con dos pases: a las 10.00 y a las 12.00 horas, como suele añadir como oportunidad que ofrece la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, dirigida por Elena Aguado, para que los más pequeños comiencen a disfrutar de una propuesta cultural tan imbatible como es el teatro.

En este caso, la obra está calificada para todos los públicos con la edad de tres años como referencia, por lo que es una excelente ocasión para que sea compartida por toda la familia.

La productora Qelart Entertainment devuelve así al espectador a la clásica obra de Hansel y Gretel, dando un nuevo giro de guion y enfrentándose a una nueva aventura: la batalla final. Esta obra, que lleva por título Hansel y Gretel: la batalla final, está enmarcada dentro de la programación infantil de Artes Escénicas del Auditorio de León, impulsada por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León.

La historia, contada en formato de teatro musical, está dirigida por Edgar Moreno y tiene como objetivo promover la importancia de la familia a través del amor y el respeto. Para encarnar estos personajes tan reseñables, cuenta con: Juan Antonio Plazas (Hansel), Rocío Palomino (Gretel), Aída Mercadal (Bruja) y Anthony Senén (Gregor).

La función, que también cuenta con el apoyo de la Red de Teatros de Castilla y León, está dirigida a un público a partir de tres años. Las fechas en las que estará presente en la ciudad de León son los días 9 y 10 de noviembre. Las entradas para la función del domingo 9 a las 18.00 horas se podrán adquirir a través del abono familiar o de manera individual por un coste de 6 euros. Sin embargo, el lunes 10 de noviembre la función estará enmarcada dentro de la programación escolar en los dos pases antes citados.

Aseguran en la sinopsis que es una historia original en la que seremos testigos de cómo Hansel y Gretel, veinte años después de aquella aventura, se ven de nuevo envueltos en una trama trepidante. A pesar de la experiencia que vivieron, volverán a caer en la trampa de la temida Bruja, esta vez acompañada de Gregor, un secuaz divertido, pero totalmente fiel a su ama. ¿Podrán salir de la casa de la bruja y ayudar a unos pobres niños convertidos en dulces? Los más pequeños de la casa disfrutarán de una historia emocionante, canciones divertidas, efectos especiales, puppets y muchas más sorpresas, mientras descubren la importancia de la familia y de mantener vivo el amor.