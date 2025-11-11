Rosalía revoluciona 'La Revuelta' y bate récords de audiencia: "Me lo he gozado"

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

La cantante Rosalía ha hecho que 'La Revuelta' haya logrado este lunes su mejor dato de audiencia desde que se estrenó en el 'prime time' de las noches de La 1 de TVE: fue lo más visto del día de todas las cadenas, con una media de más de 2,7 millones de espectadores y un 20,4 % de cuota de pantalla.

Son unos datos de récord y que casi doblan los de la media de la temporada que se sitúan en 1.566.000 espectadores y la cuota de pantalla en torno a un 13,2 %, según datos facilitados a EFE por la consultora Barlovento.

Es un máximo histórico para un emisión de la que 5.379.000 personas vieron al menos un minuto y en la que Rosalía arrasó también en redes sociales al comentar con Broncano su cuarto trabajo discográfico, ‘Lux’.

En las redes fue también la entrega más vista de la temporada con 35,6 millones de visualizaciones y 1,7 millones de interacciones.

Y es que el programa se volcó también con la cantante al poner en escena un auténtico show 'vecinal' del que formaron parte Pedro Almodóvar, Carmen Machi, Estopa, Alexia Putellas, Manuela Carmena, María Escoté, Javi Calvo, Joan Pradells y La Zowi, entre otros.

Una interpretación, que unida a la entrevista con Broncano, hizo que la cantante dijera: "Me lo he gozado. Nunca había estado en un programa tan a gusto. Se siente como estar en el sofá de tu casa hablando con un amigo" , comentó durante la emisión.

Los datos demuestran que Rosalía es todo un fenómeno social que trasciende los límites musicales y con ella 'La Revuelta' se puso este lunes por delante de 'El Hormiguero' y su apuesta fuerte con Andy, tras la separación del dúo que formaba con Lucas.

No obstante, también logró un 15,3 % de cuota y una audiencia media de 2.046.000 espectadores, lo que evidencia que este lunes se vio mucho la televisión en horario de máxima audiencia.

A pesar de que 'La Revuelta' logró datos de récord, si se analiza todo lo que va de temporada, las cifras ponen al programa de Pablo Motos a la cabeza.

Las medias de audiencia de su programa son superiores: la cuota media se sitúa en un 15,7 % y los espectadores en casi 1,9 millones, y su programa más visto hasta el momento ha sido el que sentó como invitada a Isabel Preysler, con el que logró un 20,1 % de cuota y 2.416.000 espectadores de media.