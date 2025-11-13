Natalia Álvarez dirige ‘Las puertas de lo posible’

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Desde este jueves 13 de noviembre y hasta el domingo 16, León y San Feliz de Torío se convertirán en punto de encuentro para creadores, investigadores y amantes de la literatura con la celebración de la primera edición del evento cultural Las puertas de lo posible, que tendrá como eje temático Fulgores de la ficción y monstruosidades, dirigido por la profesora de la ULE, Natalia Álvarez Méndez y que nace con vocación de continuidad.

La programación comenzará el jueves 13, en la Fundación Sierra Pambley con dos actividades que ponen de relieve la vitalidad de la literatura de lo insólito. A las 19.00 horas, la profesora Natalia Álvarez Méndez, directora de un equipo internacional de investigadores, presentará el proyecto de investigación «Monstruos políticos y monstruosidades contemporáneas en las narradoras hispánicas de lo insólito», recientemente concedido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y cofinanciado por la Unión Europea. Esta iniciativa sitúa de nuevo a León como un espacio de referencia en la creación de conocimiento literario, explorando cómo las representaciones de la monstruosidad reflejan y cuestionan las violencias y desigualdades del mundo contemporáneo. A continuación, a las 19:30 horas, tendrá lugar un coloquio con la escritora argentina Fernanda García Lao, que abrirá oficialmente el encuentro con una reflexión sobre la potencia crítica y estética de la ficción de lo insólito.

Del viernes 14 al domingo 16 de noviembre, las actividades se trasladarán a La Casona de Factor Feliz (San Feliz de Torío), donde se celebrarán coloquios y presentaciones con grandes figuras de la literatura contemporánea. Participarán el Premio Cervantes Luis Mateo Díez, que presentará su última novela; el Premio Nacional de las Letras José María Merino; y el escritor sueco de origen griego Theodor Kallifatides, Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes. También estarán presentes las jóvenes voces de José Antonio García Priego y Layla Martínez, que aportarán nuevas perspectivas y sensibilidad al universo literario de lo insólito.