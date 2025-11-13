Afundación y ULE, con Goya

Para abrir boca, un plato fuerte como es Goya y el cómic. Así comienza una colaboración que será fructífera entre la Universidad de León y Afundación, que es la obra social de Abanca. Nuria González, rectora de la universidad leonesa, y Miguel Ángel Escotet, presidente de Afundación y rector de la Universidad Intercontinental de la Empresa, comparten así un principio que es compromiso social. Porque fortalecer la vida cultural y patrimonial de León, impulsar la innovación educativa y promover el bienestar social son los objetivos que han unido a ambas instituciones y que quedó refrendado con la firma de un convenio ayer miércoles.

El acuerdo, según ha destacado la rectora de la ULE, Nuria González, sienta las bases para una cooperación estable, sustentada en valores compartidos por ambas entidades, como la educación como motor de progreso, la cultura como patrimonio vivo y el compromiso social como seña de identidad.

Concretamente, la Universidad de León acogerá después de Semana Santa Goya-Hellboy. Una iconografía de monstruos, una muestra expositiva del reputado artista francés Stéphane Levallois que reflexiona sobre el universo fantástico del pintor español, utilizando a uno de los monstruos más populares del cine y el cómic del siglo XXI de la mano del gran creador de monstruos del cine de Hollywood. El convenio, con una vigencia inicial de cuatro años, permitirá el desarrollo de programas de formación, divulgación y voluntariado, así como la puesta en marcha de actividades culturales, sociales y académicas que contribuyan al desarrollo integral de las personas y al fortalecimiento del tejido cultural y educativo de la comunidad.

Con esta alianza, la Universidad de León y Afundación refuerzan su compromiso con la educación, la cultura y la acción social como herramientas.