Arte sacro en 3D en León

La imaginería hecha tradición y tecnología. Tradición artesanal e innovación tecnológica unidas en León, en el patio enladrillado bajo su cúpula de cristal del Museo Diocesano y de la Semana Santa de León. La esencia familiar de la artesanía en madera y la carpintería de la empresa sevillana Madertalia, pionera en la aplicación de tecnología 3D a la conservación del arte sacro, tiene puesto en León para mostrar lo mejor de su talento artístico de siempre, tradicional, que combina ahora con piezas en las que aplica nuevas tecnologías. Su departamento de I+D ha incorporado avances técnicos que hacen de cada pieza tallada algo exclusivo.

Reproducen piezas religiosas en dos terminaciones gracias a un proceso de digitalización en tres dimensiones de las esculturas, que tienen además certificación digital de autenticidad. Una reproducción fiel de las tallas más devocionadas que estos artesanos sevillanos han traído este fin de semana a León en la Feria Essar Solidaria. Y una manera de preservar con fidelidad el patrimonio religioso al alcance de todos. Entre otras tallas, Madertalia muestra en el Museo de la Semana Santa de León la reproducción fiel de la Virgen del Mercado y otras tallas de la Pasión leonesa.

Una de las piezas de los artesanos sacros de Madertalia.DL

Ayer, ofrecieron en el museo una conferencia sobre la aplicación de la tecnología y la sensibilidad artística y «la manera en que ambas pueden convivir para proteger y difundir el arte sacro, haciendo de la innovación una aliada de la fe y la cultura», destacaron durante su charla. Esa filosofía que plasmaron ayer en palabras se puede comprobar hecha materia hasta hoy domingo en la Feria Essar Solidaria de León.

El Museo Diocesano y de la Semana Santa de León está en un ala del edificio del Seminario San Froilán, junto a la Catedral de León, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. La entrada es por la calle Mariano Domínguez Berrueta, 10.