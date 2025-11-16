Arte sacro en 3D en León

Reproducción en 3D de la Virgen del Mercado realizada por Pasión Impresa León, una iniciativa artística de dos jóvenes leoneses,DL

Hacen arte para el espíritu. Dos jóvenes leoneses muestran en el patio enladrillado del Museo Diocesano y de la Semana Santa, bajo su cúpula de cristal, una reproducción fiel de las tallas más devocionadas en León. Lo hacen hasta esta tarde en la Feria Essar Solidaria.

Juan Gómez Rodríguez y Pablo Ampudia Conejo han trasladado a materia su pasión por la Semana Santa leonesa. Papones de Angustias y del Dulce Nombre, Juan, y de las Siete Palabras, Pablo, imprimen la devoción leonesa. Lo hacen en Pasión Impresa León, una iniciativa que nació en el garaje de la casa de Juan Gómez y que este estudiante de oposiciones a la Guardia Civil y su amigo, estudiante del doble grado de Historia e Historia del Arte, pusieron en marcha en el mes de marzo.

En el Museo de la Semana Santa muestran su arte en la reproducción fiel de la Virgen del Mercado y otras tallas de la Pasión leonesa. Un manera de preservar con fidelidad el patrimonio religioso y ponerlo al alcance de todos.

En el patio del Museo de la Semana Santa, Juan y Pablo comparten espacio con una empresa sevillana que ha aunado la imaginería hecha tradición y tecnología. La esencia familiar de la artesanía en madera y la carpintería de la empresa sevillana Madertalia, pionera en la aplicación de tecnología 3D a la conservación del arte sacro, tiene puesto en León para mostrar lo mejor de su talento artístico de siempre, tradicional, que combina ahora con piezas en las que aplica nuevas tecnologías. Su departamento de I+D ha incorporado avances técnicos que hacen de cada pieza tallada algo exclusivo.

Reproducen piezas religiosas gracias a un proceso de digitalización en tres dimensiones de las esculturas, que tienen además certificación digital de autenticidad.

Ayer, ofrecieron en el museo una conferencia sobre la aplicación de la tecnología y la sensibilidad artística y «la manera en que ambas pueden convivir para proteger y difundir el arte sacro, haciendo de la innovación una aliada de la fe y la cultura», destacaron durante su charla.

El Museo Diocesano y de la Semana Santa de León está en un ala del edificio del Seminario San Froilán, junto a la Catedral de León, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. La entrada es por la calle Mariano Domínguez Berrueta, 10.