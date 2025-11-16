Una caperucita ‘reinventada’, a escena hoy en el auditorio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La compañía Teloncillo Teatro llega a la ciudad de León para presentar una mirada diferente del clásico personaje de Caperucita Roja. Esta nueva versión, adaptada a la actualidad, está presente en la obra musical «Caperucita, lo que nunca se contó». Esta función, calificada para mayores de cinco años, forma parte de la programación infantil de Artes Escénicas, promovida por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León. La función, escrita y dirigida por Claudio Hochman, cuenta con música original de Suso González y con los intérpretes: Javier Carballo (Lobo), Silvia Martín (Caperucita), Ángeles Jiménez (Madre y Abuela), Juan Luis Sara (Padre) y Suso González (Músico). La Red de Teatros de Castilla y León participa en esta iniciativa, que se llevará a cabo hoy domingo, a las 18.00 horas, con una duración de 60 minutos. En lo referido a las entradas, estas se pueden adquirir a través del abono familiar o de manera individual por un precio de seis euros. Una Caperucita actual, con personalidad, que sabe cuidarse sola. Resalta valores como el amor a los abuelos, la bondad, el fomento de la lectura, la alimentación sana y la desmitificación del lobo como animal fiero y malvado, inculcando el respeto a los animales y al medio ambiente. ¿Caperucita otra vez? ¿Cuántas veces se ha contado este cuento? Muchas, miles, millones. Tantas como madres y padres se lo contaron a sus hijos. Comenzó como un cuento popular que pasaba de boca en boca; Charles Perrault lo hizo libro. Los hermanos Grimm salvaron a la abuela y a Caperucita, introduciendo al leñador. Y se hicieron muchas películas. ¿Vale la pena volver a contarlo?