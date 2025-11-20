NOVELA
Julián Hernández, hoy en La Casona
Hoy a las 19.30 horas, Julián Hernández (Siniestro total), en conversación con Héctor Escobar, hablará en La Casona de San Feliz de su nuevo libro titulado Han de caer del todo.
El acto se enmarca dentro del ciclo La letra de la música que organiza Factor Espacio San Feliz. El libro ha sido publicado por Trama editorial.
Julián Hernández (Madrid, 1960) Pasó más de 40 años de su vida en Siniestro Total, grupo de rock en el que ejerció de batería, guitarrista, cantante y archivero. Simultaneó el oficio de hacedor de canciones con los estudios y, en un momento dado, añadió la prosa a sus quehaceres.
Han de caer del todo es su segunda novela tras Sustancia negra (Espasa, 2015) y su segundo libro en Trama editorial tras Folla con él (2022), un cancionero comentado. Es hipermétrope, astigmático y estrábico; no cree en la resurrección de la carne y vive con cuatro gatos.