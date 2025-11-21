'Solar disponible': Ramón Pallarés en espacio E

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

«Al caminar observando la ciudad han ido surgiendo estos dibujos. Representan lugares reconocibles de León, pero podrán encontrarse ejemplos similares en cualquier otra capital española. No es la nuestra, probablemente, la más afectada, pues ha conservado extensas áreas con indudable calidad urbana y valiosas arquitecturas del pasado y del presente». Reflexiona así sobre lo que es Solar disponible, una exposición de Ramón Pallarés en Espacio_E y que fue presentada la semana pasada en el Camarote.

De igual manera añade que «son estas láminas miradas que no conceden el protagonismo a sus monumentos y edificios prestigiosos ni a las fotogénicas vistas en las que se complacen los turistas, sino a la ciudad cotidiana, a sus procesos de avance y crecimiento y a los de deterioro y ruina. Dejan ver los solares vacíos y las facetas ciegas de los volúmenes construidos que nos dejó el desarrollismo: esas medianeras opresivas resultado del choque entre tramas urbanas, ausencia de normas o cambiantes ordenanzas, de su infracción o de su perversión».

«He buscado la medianera exenta, la brusca diferencia de altura, el lamentable contraste entre los monumentos y los mejores edificios del pasado y algunas de las vulgares y desproporcionadas construcciones de los años sesenta y setenta. El conjunto muestra algunos enclaves en que se pone de manifiesto un fracaso colectivo, porque el buen urbanismo y la búsqueda de la belleza y de la armonía atañe a toda la sociedad, no sólo a políticos, técnicos, funcionarios, constructores o propietarios de suelo y delata la falta de interés y el abandono de la capacidad de intervención de cualquier ciudadano, al que ampara nuestro actual ordenamiento jurídico para opinar, criticar y, en último término, denunciar».

Discurre así Solar disponible como una forma reconocible de recorrer León a través de los ojos y pincel del pintor Ramón Pallarés.